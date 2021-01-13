景順環球消費趨勢基金 精準掌握龐大線上消費商機

現代人一天的生活已離不開手機與網路，尤其新冠肺炎疫情更讓消費活動從線下轉進線上，景順投信表示，這些消費行為的改變可能無法逆轉，並將為電商等產業帶來龐大的投資機會，投資人可透過環球消費趨勢基金來掌握此波投資契機。

受疫情影響，民眾盡量減少出門，也使得可以在家購物及打發時間的電商、娛樂軟體、串流影音類股等資訊類股在 2020 年都有出色表現！以美股為例，根據 Bloomberg 統計，2020 年以資訊科技類股指數表現最強勢，漲幅高達 42.21%，這些產業也是景順環球消費趨勢基金的投資主軸。

景順投信指出，相較於傳統消費型基金，景順環球消費趨勢基金配置更多比重於線上內容，像是電商、娛樂軟體、串流影音類股等疫情受惠族群， 截至 2020 年 12 月底，景順環球消費趨勢基金績效在過去 1、2、3、5 及 10 年皆排名同型基金第一，績效表現優異，今年再獲 2020 年第五屆《指標》台灣年度基金大獎產業股票 - 消費品類別「最佳表現定期定額基金大獎」同級最佳殊榮 (註一)，驗證投資研究團隊的眼光與實力值得肯定。

景順環球消費趨勢基金經理 Ido Cohen 表示，新冠肺炎疫情與保持社交距離是電子商務起飛的關鍵催化劑，也讓電商銷售量在去年再創高峰。像是黑色星期五的網購銷量大幅成長，佔整體消費的比重從 2019 年的 24% 攀升至 2020 年的 38%，以亞馬遜 * 為例，2020 年黑色星期五的週末網購銷量成長 7.4%，佔整體消費的比重從 2019 年的 11.7% 攀升至 2020 年的 19%。

而中國雙 11 購物節 2020 年的網購金額也較 2019 年成長 93%，總金額高達 740 億美元，其中天貓商城 * 每秒最多同時湧入 58.3 萬筆訂單。

此外， 2020 年線上精品的銷售量也高達 580 億美元，較 2019 年成長 49%，並將網購在全球精品市場的銷售量佔比從 12% 推升至 23%，成長幅度將近一倍，線上精品銷售平台將可望持續坐享有利的趨勢，

展望未來，Ido Cohen 表示，雖然科技巨頭反壟斷議題目前升溫不少，也對科技股帶來賣壓，但不太可能明顯惡化或改善，反而將在未來三年經由美國司法體系逐漸釐清，且在美國聯準會和央行的大規模刺激方案推動資金湧入風險資産，以尋求財務報酬下，仍看好股市的普遍表現，將更加專注於尋找有機會領先的股票，而基金現階段所持有的部分大型主題包括電子商務、視頻遊戲和媒體串流等，也將持續受惠於目前社交接觸的限制。

註一：資料來源 Benchmark，獎項評選期間至頒獎年度當年 9 月底

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