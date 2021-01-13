兆豐銀拚公股銀信用卡盟主寶座 全卡友可享黑卡級服務

兆豐金 (2886-TW) 旗下兆豐銀行近年發卡量快速成長，去 (2020) 年 12 月中成功擠身台灣百萬發卡行之列，為延續急起直追的發卡態勢，今年力推 Gogoro 聯名卡等四大主題超高回饋，同時還祭 24 小時客服中心享受代訂餐廳、安排私人遊艇等服務，一般這類尊榮級秘書服務，只有頂級黑卡才有，但兆豐全卡友都適用，展現進攻公股信用卡業務盟主企圖心。

兆豐銀行近年來在董事長張兆順大力推動轉型強化消金之下，積極拓展信用卡業務，陸續推出 Gogoro 聯名卡、瞄準網購族的 e 秒刷鈦金卡、訴求瘋國旅的 e 秒 Happy 卡等已見成效，去年 12 月中，兆豐銀行流通卡數正式突破百萬張，緊追公股銀行的一銀和華南銀。

為了力拚公股銀行信用卡盟主，兆豐銀行今年信用卡策略不僅續以高回饋抓緊卡友的心，並將優惠規則簡化，消費一率給予國外 2%(包含國外網購) 及國內 1% 回饋，讓卡友不須牢記各項回饋級距，即可輕鬆賺取現金回饋。

兆豐銀還趁勝推出四大主題高回饋圈粉，首先，Gogoro 聯名卡推出申辦電子帳單即享指定通路 5% 現金回饋優惠，包括時下正夯的共享騎乘 Goshare，卡友都能輕鬆入袋 5% 現金回饋。而自發卡後極受車主擁戴的熱門優惠──電池月租費 5% 回饋也將持續，兆豐銀行表示，舉凡採用 Gogoro NetworkTM 智慧電池系統的廠牌，皆可享優惠。

至於有購車需求的民眾，也可透過 Gogoro 聯名卡享有全市場獨家最高 24 期 0 利率優惠，搭配首刷禮與政府補助，回饋率飆升。

兆豐銀行舉例，若想購買售價新台幣 54980 元的 Gogoro VIVA，卡友只要一次付清，除了可享有首刷禮 1000 元外，還可獲得額外 1000 元的刷卡消費回饋，加計工業局 7000 元及環保署 1000 元的補助，卡友至少可享有折價 1 萬元的優惠，此外還可再依所屬縣市別申請地方政府補助，回饋更加乘。

同時，看準民眾網購需求，兆豐銀行今年特地推出「網購卡友日」活動，不僅 6 大熱門網購可享滿額回饋，PChome 每週一單筆刷滿 1288 元登錄成功就送 100 元，回饋率相當於 7.7%；momo 每週二單筆刷滿 2000 元登錄成功就送 120 元，回饋率也有 6%，同步還可搭配兆豐 e 秒刷鈦金卡，網購再賺最高 3.5% 現金回饋 (國內外所有網購 2.5%+ 申請電子帳單與 MegaLite 數位帳戶自扣 1%)，總計最高回饋可達 11.2%，相當划算。

因為疫情無法出國，國旅大爆發，民眾旅遊需求激增，兆豐銀行針對 4 大通路推出刷卡滿額回饋，只要在今年 6 月底前，於全台旅行社、飯店、訂房網及體驗旅遊、累積刷滿 6000 元就能獲得 300 元，回饋率相當於 5%；頂級卡刷滿 1 萬元可享 500 元回饋，回饋率也是 5%。

如果搭配兆豐 e 秒 Happy 卡，再享 9 大平台 5.5% 加碼回饋，倘若再加上萬事達卡國際組織提供的平台優惠，如 Expedia 及 Hotels.com 享 88 折等，整體回饋率又能再加乘，最高總計可獲得 22.5% 超高現金回饋。

第四個主題則是機場接送服務的放寬，兆豐銀行表示，出不了國，信用卡送的國際機場接送服務等於就化為烏有，但是兆豐銀行特地將國際機場接送權益大放寬，開放民眾可任選接送地點，包括高鐵站、基隆港或機場，卡友皆可依自身需求選擇。

此外，為了提供持卡人更全面的服務，兆豐銀行除 24 小時客服中心，還有一項隱藏版超值禮遇 -「尊榮秘書服務」，所有的卡友都可透過尊榮秘書協助處理各項事務，包括代訂餐廳、旅館、航空、鐵路、展覽，甚至可以安排私人遊艇、高爾夫球場、各類旅遊資訊諮詢等，包羅萬象的服務內容，全年無休、全天候都能提供服務，所有兆豐卡友都可免費使用。