台積電飆破600元關卡 衝上604元新天價

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今年開紅盤以來股價連日飆漲，儘管外資前兩日提款出走，今 (13) 日股價仍開高走高，盤中大漲超過 2%，最高飆至 604 元，衝破 600 元大關，續寫歷史新天價，市值達到 15.66 兆元，續創高。

台積電自今年 1 月 4 日開紅盤以來，獲外資回補力挺，連日改寫歷史新天價，市值接連突破 14 兆、15 兆元大關，累積今年以來市值已激增超過 1.89 兆元。雖然外資前兩日變臉提款，共賣超超過 1.5 萬張，台積電仍不畏外資調節，持續走強。

台積電明 (14) 日將召開法說會，外資近來相繼調升目標價，目前已有 14 家內外資看好台積電股價衝 600 元，美系外資最新出具的報告，更將目標價喊至 800 元。

據外媒報導，英特爾最快將於 21 日說明晶片委託台積電等晶圓代工廠的生產細節，而英特爾與台積電的代工合作計畫，將由英特爾新款個人電腦第二代獨立顯示卡晶片「DG2」先行，採台積電 7 奈米生產。

外資普遍看好，台積電今、明年資本支出均將維持高檔，今年資本支出最高金額上看 220 億美元，明年可望上看 250 億美元。