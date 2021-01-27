良得電拿下美系電動車充電線束新單 營運獲利喊衝

連接線束廠良得電 (2462-TW) 持續調整產品組合，2 個歐系車廠、1 美系電動車客戶的電池急救包充電線束，今年起陸續放量，取代低毛利遊戲機以及智慧音箱電源線，法人估，良得電今年毛利率可望提升至 13-15%，挑戰 5 年最佳，獲利也同步顯著成長。

良得電表示，二個歐系汽車客戶在去年第四季開始小量出貨，今年將進一步放量，預計全年需求達 26 萬條，而美系電動車品牌客戶新車預計 3 月發表，初期年需求量預估 4 萬台。

據了解，良得電電池急救包充電線束是交由國內電源龍頭大廠，藉此取得歐美客戶訂單，在市場看好該電源大廠電動車佈局開花結果，市占率持續提升下，身為主要供應商的良得電出貨同步升溫。

除了電動車，良得電也是歐洲最大呼吸器品牌的線數主要供應商，在疫情再起下，公司認為將延續去年出貨動能，此外，5G、智慧家電等需求也將進一步提升。

而在高毛利率的產品線加入下，良得電也降低遊戲機、智慧音箱線束等毛利率較低的產品出貨，良得電表示，高毛利的產品營收比重去年較低，但今年可望來到 1 成以上，加上產線持續優化，目標今年毛利率要回 2016 年的 13% 的水準，朝 15% 邁進。

良得電去年 12 月在高毛利產品開始出貨下，營收 4.4 億元，月增 7.2%、年增 17.7%；全年營收 45.29 億元，年減 3.8%。