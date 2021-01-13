東森購物去年每股賺14元 今年營收挑戰成長6成

東森國際 (2614-TW) 旗下轉投資東森購物今 (12) 日公布，東森購物去年合併營收 246.8 億元，稅後純益 14.45 億元，年增幅高達 132%，每股純益 (EPS)14 元，展望 2021 年，將持續開發壯大占獲利 60% 的自營商品，並擴展 EC 通路，全年合併營收挑戰 400 億元、年增逾 60% 的目標。

東森購物董事長王令麟表示，東森購物以多元通路並進模式穩定經營，旗下擁有 ETMall 東森購物網、her 和她、網連通、電視購物、電話行銷、手機購物、型錄、MOD 和海外跨境美妝電商平台香港草莓網等，台灣會員總數超過 900 萬人，加上東森幣輔助、自營商品銷售大幅成長，使東森購物在會員成長和業績大有斬獲。

其中，東森購物自 2015 年起布局自營商品，包括衛生紙、洗衣精等生活用品，以及東森自然美美妝保養品，成長顯著，去年自營商品業績已占 30% 營收，更占獲利 60%。

展望 2021 年，王令麟表示，對第一季樂觀看待，預估成長至少 50%，一方面是網路電商平台業績持續攀升，另一方面，隨著加強布局生鮮電商，自去年 11 月併購熊媽媽買菜網，預計半年內訂單將翻倍成長，成為營運新動能。

王令麟也指出，力拚將熊媽媽買菜網打造成生鮮電商市場的第一品牌。

東森購物電子商務事業部執行長楊俊元進一步說明，本季將啟動重磅的「網路商城計畫」，讓廠商可在東森購物網路的平台經營自家品牌和商品，同時也整合線上線下通路，預計可帶動業績成長 30%。