〈紐約匯市〉美債殖利率助陣 美元再度回升 DXY一度因川普彈劾案跌破90

美元對一籃子貨幣周三 (13 日) 扭轉周二急貶走勢，恢復近期升勢，因投資人期待總統當選人拜登領導的新政府將擴大財政刺激，美國公債殖利率保持在 1% 以上，支撐美元攀高。

DXY 美元指數上漲 0.37% 至 90.359。自上周跌至 89.210 的三年低點以來，DXY 已上漲 1.3%。

美元指數周三盤中一度跌破 90，因市場聚焦美國總統川普遭眾議院彈劾的可能性。

美國財政部發行的長天期公債獲得投資人強勁需求，美國 10 年期公債殖利率周三從近 10 個月高點 1.187% 下滑，報 1.071%。但 Western Union Business Solutions 分析師 Joe Manimbo 說，美債殖利率升至 1% 以上，為美元提供更堅實的支撐。

周三公布的數據顯示，由於汽油價格飆升，美國 12 月消費者物價指數 (CPI) 穩定上漲，但在疫情重擊勞動力市場和服務業的情況下，核心 CPI 仍然溫和。

Action Economics 首席經濟學家 Michael Englund 說：「總體而言，12 月 CPI 上漲主要由於持續到 1 月的能源價格漲勢，但核心 CPI 疲弱， 意味著通膨近期升溫的風險不大。」

英鎊兌歐元續漲，站上七周高點，英國央行 (BOE) 總裁淡化負利率預期，此外，市場樂觀看待英國疫苗接種計畫，都提供支撐。

比特幣周三反彈，上漲逾 7% 至 37606.72 美元。比特幣上周五 (1 月 8 日) 飆升至破紀錄的 42000 美元之後，已經連跌四日。

截至周四 (14 日) 台灣時間約 6:00 價格：