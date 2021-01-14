〈貴金屬盤後〉關注彈劾川普表決 市場焦慮 黃金溫和收高

週三 (13 日) 交易，在一份美國通膨報告發布後，黃金期貨價格收高，此間投資者正監督眾議院二度彈劾川普的投票過程。川普 1 月 20 日將卸任。

Kitco.com 高階分析師 Jim Wyckoff 在每日研究報告中寫道，「今天的焦點在美國眾議院，這將是空前的第二次彈劾川普總統。」

「川普的總統任期還剩下一週，在拜登就任下屆總統之前，面對極端份子對全美的暴力威脅，市場仍然焦慮。」

2 月交割的黃金期貨價格上漲 10.70 美元或 0.6%，收每盎司 1854.90 美元。

黃金期貨週三早盤上漲，此前發布了通膨報告。美國消費者物價指數 12 月上升 0.4%，且同月核心物價指數 (不含糧食和能源) 上升 0.1%。12 月指數較去年同期增長 1.4%，而核心數據較去年同期增長 1.6%，經濟學家對上述 2 數據的平均預期分別為 1.3% 和 1.6%。整體 CPI 現已連續 7 個月上升，但仍低於 Fed 2％的通膨目標。

3 月白銀期貨價格拉回稍早小跌，最終上漲 13.7 美分或 0.5%，收每盎司 25.572 美元。

投資者在很大程度上略過了華府再次出現的政治騷亂。民主黨控制的眾議院預計週三稍晚表決是否彈劾川普，因其在國會暴力襲擊事件中有著明顯作用，就連少數共和黨眾議員也曾表態將投票贊成彈劾。

近期黃金交易一直處於相較平靜的區間內並趨於走低，有可能跌破心理關鍵價位 1800 美元，該價位被一些技術分析師視為短期看跌的支撐點。

與此同時，根據黃金收盤後發布的《Fed 褐皮書》，Fed 12 個商業區的商業調查顯示，某些地區 11 月和 12 月的活動下降。

電子盤交易的黃金價格繼續上升。

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