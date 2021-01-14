10大壽險逾百億元保險給付將提前發放

農曆春節倒數一個月，為讓保戶資金能夠有效運用，不少保險公司啟動提前給付保險生存金、滿期金，統計富邦人壽、國泰人壽、中國人壽、元大人壽、新光人壽、台灣人壽、南山人壽、全球人壽、遠雄人壽、三商美邦人壽等 10 大壽險公司，總計將提前發放保險給付金額超過百億元、達 113.33 億元。

富邦人壽表示，將提前於 2021 年 2 月 5 日，針對保單周年日為 2021 年 2 月 5 日至 16 日的生存金 / 滿期金進行給付，保戶可選擇金融機構匯款或支票兩種給付方式，總給付件數近 2 萬件，給付金額超過新台幣 25 億元，讓保戶擁有充足資金提前做好年度理財規劃。富邦人壽建議，民眾可以將滿期金、生存金此類型額外收入，補足基礎醫療保障，或強化退休規劃，打造美好退休人生。

國泰人壽提到，考量客戶資金運用需求，延續往年服務做法，針對契約於 2 月 4 日到 2 月 16 日應領的滿期金 / 年金案件，統一提前一週於 2/4 給付。其中，台幣及外幣件數共有 49,695 件。在滿期金額方面，新台幣為 13.5 億元、美元為 730 萬美元、澳幣為 430 萬澳幣，若全數換算為新台幣，合計將發放 16.5 億元。

中國人壽表示，因應保戶年關需求，中國人壽針對滿期金及生存金給付時間為 2 月 10 日到 2 月 16 日的保戶將提早發放。其中，支票部分的滿期金將於 2 月 2 日寄出、年金 2 月 5 日寄出；匯款統一於 2 月 9 日給付；中壽滿期金及生存金預估總給付件數約 6000 件，總給付金額超過 8.76 億元。

元大人壽針對生存保險金、滿期保險金應給付日為 2 月 9 日至 2 月 16 日 (含) 的應給付件，也將預先執行給付作業，讓保戶可於年節前陸續收到應給付的金額。保戶可自行選擇給付方式，若選擇電匯件者，將統一提前於 2 月 8 日匯款；選擇支票件者，給付支票將分批於 2 月 1 日前寄出，讓民眾有多一筆資金可於春節期間自行調配運用。總給付件數逾千件，給付金額約新台幣 4600 萬元。

新光人壽也表示，為讓保戶於春節期間，資金調度更靈活，新光人壽保險商品的滿期金、生存金等相關保險給付，如給付日期落在 2 月 10 日到 2 月 16 日者，將提前於 2 月 9 日給付，預估總給付金額約新台幣 11.11 億元，其中，台幣件數 17,823 件、金額約 10.6 億元；外幣件數 2,638、金額約 0.5 億元 (外幣換算為台幣的金額)。

台灣人壽將提前給付保單周年日為 2 月 5 日至 16 日的生存金 / 滿期金，保戶可選擇金融機構匯款或支票兩種給付方式，共計約 7,077 筆，其中，台幣保單件數約 5,445 筆；外幣保單件數部分，美元保單 1583 筆、澳幣保單 47 筆、人民幣保單 2 筆。台幣保單給付金額約新台幣 12.6 億元，美元保單約 440 萬美元、澳幣保單約 74 萬澳元；人民幣保單約人民幣 2.5 萬元，若都折合成新台幣，給付總金額新台幣約 14 億元。

全球人壽行政長黃宏杰表示，過年期間民眾普遍有包紅包、拜訪親友、旅遊等送往迎來的資金需求，加上今年有部分產業受到疫情影響，全球人壽於春節期間應給付的生存金、滿期金及健檢金等各項保險給付，都將提前至春節前給付；約定以匯款給付者，台幣保單原給付日為 2 月 4 日至 2 月 16 日、外幣保單原給付日為 2 月 4 日至 2 月 17 日，將分別提前於 2 月 4 日及 2 月 3 日匯款。約定以支票給付者，原給付日為 2 月 18 日以前，將配合提前於 1 月 29 日以掛號方式寄出，支票到期日仍為原給付日。此次台幣保單 5189 件、給付 1.96 億元，美元保單 650 件、給付 62.9 萬美元，合計新台幣 2.14 億元。

南山人壽表示，保戶於 2 月 9 日至 2 月 16 日期間的滿期金 / 還本金 / 增值回饋分享金，會提前於 2 月 5 日到 2 月 9 日將款項依保戶選擇的方式陸續給付，預估總給付金額為新臺幣 30.5 億元，超過 4 萬件保單。

遠雄人壽滿期金與生存金發放，針對給付方式為匯款件、且給付日期為今年 2 月 9 日至 2 月 16 日者，將提前於 2 月 8 日匯款；若給付方式為支票件、應領日為今年 2 月 9 日至 2 月 16 日者，給付支票將提前於 2 月 2 日前掛號寄出。總計給付件數逾 1200 件，金額約 1.2 億元。

三商美邦人壽表示，因應春節連續假期並協助保戶資金運用，三商美邦人壽已於 12 月主動寄發通知書，並將提前發放滿期金及還本金，只要是滿期或還本日期為 2 月 8 日至 2 月 18 日的保單，並依通知書規定時間內回覆，都將提前自 2 月 8 日、2 月 9 日開始發放。預估提前給付件數合計 10,623 件，給付金額約 3.66 億元。