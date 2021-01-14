調研：受惠疫情 2020年全球穿戴式裝置銷售額年增49%

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情在全球持續燒，引發了人們對健康監測的重視，因而推升了穿戴式裝置的銷售。據市場調研機構 Gartner 最新報告顯示，2020 年全球穿戴式裝置較上一年成長 49%，其中耳戴式裝置在所有類別中排名第一，並有望在未來持續良好表現。

報告中顯示，2020 年全球可穿戴式裝置銷售額達到 690 億美元，年增 49.3%。在 2021 年，該機構預期相關銷售額有望達到 815 億美元，年增 18%。

其中，耳戴式裝置的銷售額在 2020 年達到 329 億美元，較上一年大增 124%。該機構預期今年此一數字將有望達到 392 億美元。

Gartner 的高級研究總監 Ranjit Atwal 表示，由於疫情期間密切監控健康狀況的需求上升，尤其針對新冠肺炎症狀的檢測，為可穿戴式設備市場提供了重大機遇。

此外，隨著消費者依靠此類設備進行遠距工作、健身活動、健康追蹤等，耳戴式設備和智慧手錶的成長尤其強勁。

Gartner 也在本次可穿戴式裝置類別中新增了對智慧貼布的預測，並預估相關類別將在 2021 年出現顯著成長。

智慧貼布能貼在皮膚表面，進行溫度、心率、血糖和其他身體數值的測量，效果好於其他穿戴式裝置。此外，部分智慧貼布也能遠距給藥，像是替糖尿病患者注射胰島素。

Atwal 表示，在疫情期間，改變用戶對醫療自動化的看法，智慧貼布的需求有望持續增加。