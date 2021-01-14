奇力新旗下旺詮電阻接單暴增2倍 暫停接單交期拉長至4個月

華新科 (2492-TW) 東莞廠火災，被動元件供需緊張情形雪上加霜，市場對電阻供給產生預期心理，泛國巨 (2327-TW) 集團的奇力新 (2456-TW) 旗下旺詮，近日接單較平均值爆增 2 倍以上，交期長達 4 個月，旺詮今 (14) 日也向客戶宣布，暫停大中華區代理商厚膜電阻接單，在訂單爆滿下，恢復接單日期待定。

華新科東莞廠區昨 (13) 日發生火災，華新科今早再次發出重訊強調，目前僅大朗廠其中一棟廠區受影響，且近日該棟廠即可立即生產、加上其他各棟廠房生產均正常運作，因此廠房暫停期間對電阻生產影響極為輕微。

不過，華新科東莞廠的祝融意外，業界盛傳已衝擊電阻供應，缺口達 1 成左右，下游廠商對電阻供給產生預期心理，擔憂拿不到貨，廠商急單湧入，旺詮就透露，近日接單動能暢旺，訂單出貨比 (B/B ratio) 高達 4，較以往平均值高上許多，且交期持續拉長，因此暫停大中華區代理商厚膜電阻接單。

旺詮目前庫存水位低於 30 天、稼動率維持 6 成，公司表示，主要還是招工不易導致，預計要到農曆年後，稼動率才會明顯拉升。

旺詮目前是奇力新 (2456-TW) 的 100% 子公司，但在泛國巨集團資源整合策略下，在 1 月底、2 月初將成為凱美 (2375-TW)100% 子公司，奇力新則將取得凱美子公司帛漢 100% 股權。