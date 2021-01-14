〈饗賓掛牌計畫明朗〉營運將逐年成長 2025年賺逾一股本

連鎖餐飲集團饗賓餐旅總經理陳毅航今 (14) 日指出，進入 2021 年後，最壞的情況已經過了，將加速展店，未來每年有望以營收年增 15 億元速度成長，估 2025 年時，營收規模將達百億元、每股純益 10-12 元，力拚最快 2024 年下半年至 2025 年掛牌。

陳毅航指出，儘管去年遭逢疫情衝擊，不過下半年業績急起直追，轉虧為盈，去年全年每股純益約 3 元。

饗賓目前共 42 家店，預計今年新展店 15 家，總店數至年底達 57 家店，推收全年營收目標達至少 45 億元，年增逾 20%，陳毅航說，未來每年有望以新增 10-15 店速度擴張，營收平均每年可望增加 15 億元、每年每股純益增加 1.5-2 元。

陳毅航指出，儘管尚未選定輔導券商，不過，已由勤業眾信會計師事務所簽證超過 10 年，一旦開始 IPO 計畫，預料流程將可進行得很快。

陳毅航也已規劃好 IPO 藍圖，2025 年時饗食天堂全台總店數達 22 家、饗饗 10 家、果然匯 10 家、旭集 18 家，再加上今年新推出的小火鍋自助品牌小福利快速展店，預計掛牌時將有 70% 營收來自自助式品牌。

陳毅航也說明，至 2023-2024 年時，主要折舊已差不多攤提完畢，屆時營運達一定規模，加上管理優化效益，將適合的推動掛牌時點。

陳毅航直言，許多餐飲同業通常在上市櫃前半年處在市值最高峰，而饗賓的目標是市值可以不斷成長，並透過進入資本市場提升企業發展動能，成為真正的卓越企業，實際上公司並不缺資金。

另外，為了留才搶才，陳毅航表示，正努力提升員工待遇，力拚至 2025 年員工待遇將是同業中最佳。

以目前來看，饗賓今年預計平均加薪 5-6%，平均起薪可達 3 萬元以上，陳毅航規劃，最快至 2023 年薪資將可較同業高出 20-30%，每位員工年薪可達 50 萬元以上。