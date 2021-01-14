【日盛投顧】指數拉回整理

◆盤勢分析

1. 因前夜 ADR 下跌，且市場觀望即將召開的 2330 台積電後續發展，周四台股早盤開低震盪，最低回測 15620 點，盤中鴻海集團與電動車相關個股等拉升，使得大盤跌幅收斂，最終加權指數報收 15707.19 點，下跌 62.79 點，跌幅 0.40%。

2.OTC 指數開平走低，收盤下跌 0.40%，收在 187.91 點，目前短壓為前波高點 190.02 點。

3. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周四台股收小紅 K 棒，短天期均線呈現多頭排列。

(2) 量能：成交量微增 3，929.30 億元，後續仍需維持價量勢為宜。

(3) 技術指標：日 KD 指標 K 值高檔向下，MACD 柱狀體轉為下降。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 95.04 億元；外資 - 89.27 億元、投信 - 22.62 億元、自營商 + 15.95 億元。

結構電動車、航運逆勢上漲

1. 電動車：鴻海集團布局中國電動車市場，與吉利成立合資公司提供服務，2317 鴻海早盤衝高，同步帶動同集團 2328 廣宇、3149 正達、5243 乙盛 - KY、6414 樺漢強拉漲停；1536 和大、3665 貿聯 - KY 尾盤出量上漲；4938 和碩打進特斯拉充電樁，早盤帶量攻堅，觸及漲停。

2. 設備：市場對 2330 台積電法說有望釋出資本支出增加訊息，6187 萬潤、3413 京鼎尾盤走揚。

3. 散熱：受惠三星新款手機即將推出，主要供應商 3324 雙鴻早盤攻高，同步拉動 3017 奇鋐、6230 超眾。

4. 航運股：貨櫃股連續多日整理，2609 陽明盤中一度漲停，2603 長榮收漲 1.6%。此外，BDI 指數上揚，帶動 2606 裕民、2605 新興逆勢收紅。

5. 被動元件：2492 華新科無畏工廠失火，股價開低走高，2327 國巨、2456 奇力新、6173 信昌電尾盤走高。