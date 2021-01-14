踩雷銀行打銷呆帳 建築貸款逾放比降至0.15%

金管會統計，截至去 (2020) 年 11 月底，建築貸款逾放金額為新台幣 41 億元，月減 20 億元，帶動逾放比從 10 月的 0.23%、大幅降至 0.15%，銀行局表示，主要是原本踩雷的台企銀已打銷呆帳。

截至去年 11 月底，建築貸款餘額達 2 兆 7394 億元，月增 464 億元，建築融資持續攀高；不過，建築貸款逾放金額 41 億元，月減 20 億，逾放比也從前一個月的 0.23%、降至 0.15%。

由於台企銀對遠航前董事長張綱維旗下的遠向建設、樺福建設以淡水小坪頂建案抵押等授信案踩雷，因此將遠向建設建築貸款列入逾放，才使建築貸款逾放比一度達 0.23%，創兩年新高，不過台企銀已經打銷呆帳，讓整體國銀的建築貸款逾放比回落至 0.15%，但因為還是高於 9 月之前 0.1-0.13% 的平均水準，因此金管會要求銀行注意不動產授信缺失，並且持續金檢中。

至於購置住宅貸款部分，截至 11 月底，購置住宅貸款餘額為 7 兆 9258 億元 ，較前一個月增加 716 億元，持續成長，逾放金額為 105 億元，月減 1 億，逾放比小降至 0.13%。