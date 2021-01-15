投行估標普500今年上看4300點 警告科技業反壟斷風險

美國總統當選人拜登 (Joe Biden) 下周三 (20 日) 將正式上任，市場寄望新政府會採取大規模的經濟刺激措施，高盛預估今年標普 500 指數將上看 4300 點，並警告美國科技業尚未反映反托辣斯調查的風險。

高盛美股首席策略師 David J. Kostin 周五發布報告表示，經歷去年大幅反彈，美股今年將持續上攻，預估今年標普 500 指數將上漲 14%，上看 4300 點，2022 年再漲 7% 至 4600 點。

美股的雙位數漲幅基礎來自於高盛對美國經濟的樂觀展望，該投行預估今年美國經濟成長率將達到 6.4%，大幅高於華爾街預期的 4.2%。

高勝預估今年經濟成長率 (圖: Goldman Sach)

高盛表示，美國經濟復甦有望一掃企業自疫情爆發後的陰霾，將大幅提高企業每股盈餘 (EPS)，其預估美股企業平均 EPS 經歷去年驟降 17％後，今年將成長 31%。

高盛預估美股企業 EPS^ 漲走勢 (圖: Goldman Sach)

此外，預估 EPS 成長，代表預估利潤也將強勢反彈，整。高盛表示，獲利成長主要來自於拉高營運槓桿，同時減少成本 (如人力) 。

高盛表示，高營運槓桿的股票去年表現都優於大盤，預估此勢態將會延續至今年。

展望今年，高盛表示去年尖牙股表現力壓大盤，但今年正面臨反托辣斯調查。相較於明顯受到中國反壟斷力道拖累的中概股，目前美國科技股很大程度尚未反映此類風險。

美科技股與中概股面臨反壟斷調查後走勢 (圖: Goldman Sach)

高盛看好科技、醫療保健、工業和原物料產業的發展，並將通訊服務、消費必需品、公共事業和房地產評為「減持」。