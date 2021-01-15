併購金加碼！思科斥資45億美元買下 Acacia股價飆升32%

網通設備大廠思科 (CSCO-US) 周四 (14 日) 與光通訊供應商 Acacia (ACIA-US) 達成新併購協議，將原訂收購的目標價格提高 64%，以每股 115 美元、總價 45 億美元收購 Acacia ，消息激勵 Acacia 周四股價大漲近 32% 至 113.64 美元。

Acacia 股價日線圖 (圖: Google)

思科於 2019 年 7 月同意以每股 70 美元的價格收購 Acacia，不過，Acacia 上周指稱思科並未取得中國監管機構的批准，終止此筆收購案。隨後思科對此提出異議，並向法院控告 Acacia ，迫使其依照先前的條款完成交易。

Acacia 高層周一表示，最初協議敲定至今，受惠於客戶強勁需求以及產品組合改善，Acacia 的營運表現優異。自去年 12 月初以來，Acacia 的股價早已超過併購協議的每股 70 美元。

達成新協議後，思科發言人表示，思科計劃周四取消對 Acacia 的訴訟，預計將在第一季度尾聲完成收購，而 Acacia 執行長 Raj Shanmugaraj 及其員工將加入思科的光纖業務。

思科光纖業務主管 Bill Gartner 先前在與 Acacia 的聯合聲明中表示，兩家企業在無線通訊和光纖領域有相同願景，與傳統設備相比有較高的成本效益，屆時強強聯手將改變光纖領域。

最初協議宣佈時，思科表示，Acacia 的技術使資料中心、電信服務商能更有效率地透過高速連網來傳輸數據。據統計，Acacia 去年前 9 個月總營收約 4.193 億美元，其中有 15% 來自思科。

思科持續在光纖領域持續擴大版圖，除了 Acacia ，已陸續收購 Lightwire、CoreOptics 與 Luxtera 等企業。