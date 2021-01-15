2020存股熱門標的：台股聚焦ETF及金融、美股最愛吃蘋果。

2020 年存股投資術成為顯學，根據證交所統計，2020 年是存股市場的爆發年，去年元月的整體台股市場的定期存股成交金額 8 億，11 月份成交金額達 20 億，短短一年內成長幅度高達 135%；永豐金證券在年初推出豐存股台股，擁有台美雙市場存股的平台，並以數位帳戶優勢服務，讓存股跟網購一樣容易，吸引年輕投資人加入存股行列，開戶及交易均呈現月月成長。

豐存股平台的統計，台股存股標的以 ETF 及金融股為焦點，美股熱門標的產業分散，從 ETF、科技、金融、疫後復甦股都有； 從豐存股投資人的存股選擇可以看到台、美兩個市場的差異，從 2020 下半年的統計來看，台股存股前 10 名 ETF 佔了 4 檔，分別是元大台灣 50、元大高股息、富邦公司治理 100、與元大 S&P 500，這四檔佔扣款筆數五成；此外、金融股以年均殖利率超過 5％吸引投資囊括 4 檔；另外兩檔為台股護國神山台積電及傳產龍頭台泥；顯示投資人在台股存股的選擇策略以長期績優為主。

豐存股美股前十大熱門標的半數為 ETF，顯見存股族喜好透過指數型 ETF 分散持股風險；在個股方面美股有更多元的選擇，從全球大品牌蘋果公司、股神巴菲特的波克夏海瑟威；此外、疫情復甦概念股也包括石油巨擘艾克索美孚、華特迪士尼公司等也進入熱門存股前 10 名，存股族逢低慢慢佈局的策略，這兩檔個股近兩個月肺炎疫苗正式發表後，分別大幅反彈 36.7% 與 53%，勝過標普 500 指數 14% 漲幅。

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