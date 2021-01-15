零接觸商機帶動 去年無店面零售業營業額可望突破3200億元

經濟部統計處今 (15) 日發布最新產業經濟統計簡訊，在全球疫情尚未解除下，刺激無店面零售業受惠零接觸商機延續，統計去年前 11 月營收達 2977 億元，為歷年同期新高，年增 12.3%，全年營業額可望突破 3200 億元，再寫新高。

統計處表示，隨著網際網路商機湧現，加上民眾消費習慣改變，非店面零售業，包含數位工具與社群平台等零售業業績快速成長，營業額更自 2007 年逐年攀升，類別方面則仍以電子購物及郵購業為大宗，占比達逾 7 成，直銷及自動販賣機則占近 3 成。

支付工具方面，統計處指出，在零接觸服務趨勢，加上網路購物蓬勃發展、行動裝置普及下，信用卡、行動支付使用比率可望持續攀升，統計 2019 年無店面零售業消費支付仍以信用卡為主，占比達 69.9%，其次為現金 (含貨到付款) 占 15.4%，行動支付也有 2.4%。

統計處也觀察，無店面零售業近年在造節、促銷活動帶動下，銷售旺季已從原本 12 月至隔年 1 月，提前至 11 月至隔年 1 月，淡季則為 2 月，因營業日數較少，加上春節宅配收送貨品不如平日便利所致。