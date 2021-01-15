印尼移工零付費政策延至7月中旬上路 國內雇主鬆口氣

印尼政府宣布，原訂今 (15) 日上路的移工零付費政策，延後半年至 7 月 15 日實施，主要原因是地方政府尚未備妥相關預算，國內仲介及雇主暫鬆一口氣，不過，印尼當局表示，未來將規劃與移工輸入國就零付費政策簽署備忘錄 (MOU)，時程尚未確定。

印尼去年片面主張要求移工輸入國的雇主，須負擔移工來台費用，包含往來機票、護照、簽證及仲介服務費用等，台灣等 14 個國家適用，預估雇主成本將增加高達 7 萬元，因此引發國內多個移工雇主團體反彈聲浪。

印尼移工零付費政策原訂今天正式上路，但當局今天緊急召開記者會宣布，延後至 7 月 15 日施行。印尼指出，由於境內各省政府尚未備妥負擔移工訓練及工作證明的經費，導致新制窒礙難行，因而延後上路，海外移工安置暨保護局長表示，屆時若無法實施，將辭職下台。

勞動部表示，據駐印尼代表處提供的訊息指出，在這半年過渡期期間，當局將持續與地方協調、強化執行力，也會與移工輸出國協商，也就是台灣、香港、日本與新加坡等 14 國，簽署 MOU 等相關文件。

至於是否在現有 MOU 中新增條文或另簽署新文件，勞動部表示，目前時程、狀況仍不明，將透過外館持續了解。