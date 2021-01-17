〈觀察〉食安議題燒不退 綜合食品廠接力砸錢投資蛋品不手軟

含萊劑美國豬肉今年起開放進口，食安議題討論度高燒不退，台廠積極投資蛋廠動作一波波，大成 (1210-TW) 今年 1 月嘉義大型食品加工廠正式投產後，持續在台啟動加碼投資 10 億元擴充蛋品的生產規模；卜蜂 (1215-TW) 則增加投資 3 億元的瑞牧蛋品台南新生產線，也將在今年完工生產，蛋品爭霸一觸即發。

包括大成、卜蜂集團都是跨國的「一條龍」經營業者，各集團產品面涵蓋麵粉、飼料、油脂、禽畜育種及飼養、肉雞電宰、肉品加工、動物疫苗及蛋品等，大成投資 24 億元，於台灣嘉義馬稠後產業園區打造台灣最大規模單一食品加工廠，在 1 月投產，持續在台建置建立義竹、二林新蛋品洗選廠，投資規模合計 10 億元，新產能將是原有產能的 2 倍。

大成資本支出規劃。資料來源：大成公司

大成生產蛋雞飼料已超過 30 年，擴大蛋品事業也等於鞏固與增加飼料出海口，同時，大成目前全台蛋品市場市占率達 8%，預估大成在義竹、二林洗選蛋廠 2022 年新產能開出後，全產能可供應全台 20% 的需求，董事長韓家宇也看好，集團與日本昭和產業聯手在台大手筆擴充蛋品事業規模，將以做到雞蛋可生食的水準。

卜蜂董事長鄭武樾。(鉅亨網記者張欽發攝)

卜蜂 2016 年投資兩大蛋雞場，首先整併牧大蛋品與菁山開發，之後與兩蛋品股東改組，共同成立瑞牧食品公司，產品以自有品牌行銷，同時，卜蜂持股 51% 的瑞牧食品，去年並決議計劃斥資超過 3 億元在臺南後壁區興建廠房，容納蛋品檢測實驗室、高規格洗選中心，導入世界級洗選設備，建立完整蛋品溯源系統，藉以符合國際標準規範，建立上下游完整供應鏈。

卜蜂還增加瑞牧食品的蛋品事業投資內容，主要是 2021 年上半年完成新增兩處現代化蛋雞場，將新增畜養蛋雞 10 餘萬隻，同時，2021 年下半年將完成現代化的洗選蛋生產觀光工廠。

大成及卜蜂的蛋品事業規模投資擴充案，各業者不僅擴充飼料及蛋品洗選的前後兩端製程，也擴充中游蛋雞、種雞養殖規模；本地養雞業經營者，面對現代化零售通路變遷及市場對於食安的強烈要求下，也開始協同建立產銷體系及品牌觀念；至於大型飼料業者，則是協同建立雞肉、豬肉加工品及蛋品品牌的產銷規模，有助面對飼料市場競爭。

依市場統計數據顯示，2020 年全台雞蛋產值上看 232 億元，可望寫下歷史新高紀錄，其意義在於，食品、餐飲及烘焙需求等內需市場持續成長，將對產業需求帶來支撐。