路透：川普政權取消華為供應商出貨許可 英特爾、鎧俠等遭殃

《路透社》週一 (18 日) 報導，根據多名消息人士說法，美國政府通知包含英特爾 (INTC-US) 在內的多家企業，他們供貨給中國華為的銷售許可將被取消。川普政權在即將結束之際，仍持續強化對中國的制裁手段。

依據路透社的報導內容，美國政府共取消了四家企業的八項銷售許可。供應商的名單包含了英特爾在內，還有日本的記憶體大廠鎧俠 (Kioxia，原本的東芝記憶體) 也至少有一項許可遭到取消。

熟知內情的消息人士告訴路透社，美國商務部正在取消多家華為供應商的供貨許可，還有數十件與華為有關的零組件供應許可申請，美國商務部也都沒有打算批准。

川普政權持續不斷的削弱華為，這回取消華為供應商的供貨許可，也很可能是川普卸任之前的最後一記重拳。

英特爾的發言人沒有立即針對路透社的該則報導發表意見，美國商務部亦同樣未作評論。

消息人士透露，在川普政權採取這項最新行動之前，共有約 150 項與價值 1200 億美元的貨物及科技的銷售許可遭到擱置，原因在於美國有多個部會無法達成共識。

過去在 2019 年 5 月的時候，美國商務部就以國家安全考量為由，將華為列入「實體清單」當中。該項決定也造成在華為的智慧型手機上頭，不能使用美國谷歌 (GOOGL-US) 所提供的 Gmail、YouTube 等多項應用程式。