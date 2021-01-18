中國2020年GDP成長2.3% 十年倍增目標未能達成

中國國家統計局週一 (18 日) 公布 2020 年的 GDP 數據，去除物價變動影響的實質 GDP 報年增 2.3%。中國的疫情在早期階段受到控制，也由於投資及企業部門的復甦拉抬了 GDP 表現，應該是主要國家當中唯一出現正成長的一國。

中國 2020 年第四季的 GDP 報年增 6.5%，增加幅度也較前一季 (年增 4.9%) 增加許多。

中國在 2020 年第一季的時候，因受到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響，GDP 相關數據出現自 1992 年開始公布以來的首度負成長。但之後由於疫情獲得控制，生產也再度站起。投資及出口帶動成長，成長率也在第二季之後出現擴大。

不過中國 2020 年的 GDP 成長率，也是文革結束、經濟混亂的 1976 年以來，相隔 44 年的最低水準。中國共產黨原本計畫 2020 年的實質 GDP 成長率要達到 10 年前的 2 倍，但結果只達到 1.94 倍，以些微差距未能順利達標。

不過中國去年第四季的 GDP 成長率，優於《Nikkei QUICK》所整理出的市場預測中數 (年增 5.9%)，亦優於疫情發生前 2019 年第四季的年增 6.0%。此外，名目 GDP 的成長率報 6.6%，也較前一季 (5.5%) 高出許多。

與去年第三季相比，經季節調整後的實質成長率報季增 2.6%。雖較去年第三季的季增 3.0% 稍微惡化，若是仿效先進國家作法來換算成年增率，則會落在 11% 左右。