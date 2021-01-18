【街口投信】股市及債市週報

【股市】

今年美股出現強勁表現的首周後，上周三大指數出現回檔整理走勢，不過，費城半導體指數以及羅素 2000 指數逆勢上漲。市場專注於民主黨席捲國會之後的進一步財政刺激方案，以及美國的政治不確定性和仍在肆虐的疫情發展。在期待有更多的財政刺激方案下，高度仰賴景氣復甦的企業股票受到追捧。同時，大規模的刺激方案也推升美債殖利率上漲，預期利率上揚而業績將出現改善的銀行股也一度受到激勵而走升。相反的，自從美國國會大廈騷亂以來，幾家社交媒體公司已將川普從其平台上暫停或禁止，Facebook 與 Twitter 股票也出現下跌壓力。市場資金在各類族群股票追逐下，出現漲跌不一情況。

街口投信分析隨著美國國會再度提案彈劾川普，提升了美國政治不確定性，短期恐間接影響刺激方案的推動，而計畫在拜登就職前的遊行抗議也是潛在風險。不過，長期而言，刺激政策將會加大力道，救助金支票金額也計畫調高，可望推升周期性以及消費類股的表現。此外，J&J 即將於月底前公布最後一期試驗結果，正面數據可望提升市場信心。在此同時，美國企業陸續公布最新財報，市場將高度關注業績表現與未來展望。

【債市】

拜登於上周四宣布將推出 1.9 兆美元之財政刺激方案，儘管民主黨將於 1 月 20 日在參議院成為多數黨，但由於其中多項支出法案參院通過門檻為 60 票，若面臨共和黨參議員反對，法案仍將難以通過，需持續與共和黨協商，相關預算最快預計於 3 月底新一輪失業補助金到期前通過，且為取得共和黨妥協同意，市場預估財政刺激規模將大幅下修，由於前一輪通過之刺激法案歷經波折後才得以通過，推出之不確定性仍高，且在當前高收益債券指數處於歷史高點之情況下，使上週市場呈現高檔震盪，巴克萊美國高收益債券指數通周小幅上漲 0.12%。

街口投信分析資金流方面，根據 Lipper 資料顯示，因大量資金自 ETF 流出，截至 1 月 13 日當週，美國高收益債券基金淨流出 126 億美元。初級市場方面，上週總計有約 130 億美元之高收益債券發行，創下近幾年單周發行量新高，主要係當前殖利率處於歷史低點，且近期美國公債殖利率走升，促使企業積極發債以鎖定當前低資金成本。

拜登將於 1 月 20 日宣誓就職美國總統，美國或可能出現暴動，不過在軍隊及警察事前有所防備下，預計實質影響不大，此外，本周美國企業將陸續公布去年第四季財報，受疫情冬季持續升溫影響，財報結果恐不如預期。

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