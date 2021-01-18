【群益投顧】大盤拉回12MA有守 指數量縮高檔震盪

一、盤勢分析

美股上週五 (1/15) 公佈去年 12 月零售銷售月減 0.7%，連續 3 個月下滑，雖然去年 11/26 黑色星期五會計出帳遞延至 12 月，但年底銷售旺季未能抵銷疫情升級對百貨、餐飲、電子產品驟減的影響。美國繼勞動力市場復甦腳步放緩後，內需消費動能同步下滑，華爾街擔憂經濟復甦恐陷入停滯，衝擊能源、工業、銀行、芯片類股承壓，資金轉向公用事業等防禦性族群。終場四大指數全面收低，道瓊、標普、NASDAQ 下跌 0.6%～0.9%，費半走低 2.06% 跌幅最深。台股今 (18) 持平開出，早盤調節賣壓湧現，指數回測 12MA 具支撐力道，惟大盤波動加劇，高低點振幅逾 350 點，終場加權指數小跌 4.39 點，成交量 3120.72 億元。盤面上以半導體暨材料設備廠、IC 設計、PCB、車用電子、面板及週邊零組件、防疫概念等類股走勢相對穩健。

二、盤勢預估

大盤自今年的新春開盤後，隨著台積電、聯發科、鴻海等電子股輪動，推升指數勁揚走高，台股由先前券資比達到 13.5% 的軋空頭，到後續的軋空手，惟上週五因指數於 1 月達到 6% 的波段漲幅，爆出大量長黑 K，加上大盤走勢與月乖離呈現背離，短線台股進入區間整理的格局並修正過熱的技術指標。操作策略上，台股近期融資餘額增減幅度多日超過 30 億元以上，熱門強勢股因交投熱絡導致股價波動加劇，投資人可篩選股價守穩於走揚的月線之上進行低檔佈局，掌握後續的波段漲幅。

車用電子族群中，健和興 (3003) 去年 12 月營收年增 12.83%，因電動汽機車與綠能電工等產品出貨加溫，車輛電力及訊號傳輸等應用新品切入美國電動車大廠，營運有望重回成長軌道，激勵近 2 個交易日股價跳空勁揚。廣宇 (2328) 配合鴻海集團今年加速推展電動車業務，隨鴻海與中國吉利控股簽約後，車用線束等產品出貨提升，營運表現漸入佳境。

面板零組件去年 12 月出貨年成長 43.7%，其中以產業市況供不應求的偏光板、背光模組受惠程度高。瑞儀 (6176) 去年 12 月營收年增 55.93%，受惠於美系 NB 品牌拉貨動能強勁，營運展望趨於正向。GIS-KY(6456)去年營收年增 6.16%，因疫情升溫，居家辦公、教學等相關產品需求再啟，隨平板、NB 穩定出貨，獲利表現穩健成長。

個股焦點中，因 5G 基地台加快建置進度，遠距傳播快速帶動散熱產品出貨放量。雙鴻 (3324) 去年營收年增 19.13%，因 WFH 產品的營收占比約 75%，抵銷手機事業毛利下滑的影響。今年持續受惠於客戶 NB 新舊機種穩健拉貨，加上 Intel 推出 Whitley 平台伺服器處理器新品，新添營運成長動能。

三、強勢股

電子：

驊訊 (6237)、立德 (3058)、建達 (6118)、紘康 (6457)、智冠 (5478)、致伸 (4915)、廣宇 (2328)。

非電：

健和興 (3003)、長聖 (6712)、胡連 (6279)、毛寶 (1732)。

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據