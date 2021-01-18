台美貿易春寒料峭 陳冲：戴琪任貿易代表可望開啟新局

行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲今 (18) 日表示，全球經濟整合去年底紛紛加班，包括中歐投資協議、英脫歐協議、RCEP 等，但對近十年來在貿易協定上步履蹣跚的台灣而言，恐怕只是烏雲罩頂。然而，美國開啟政治新局，台灣移民之女戴琪已獲提名擔任美國貿易代表，台美貿易達成協議仍可期待。

陳冲指出，人類的經濟行為一向是以自身「相對擅長」的項目，換取「不擅長」的品項，並以國際接受的貨幣結算，貿易順差、逆差本屬常見，進口、出口剛好打平反而少有。據華爾街日報報導，美國貿易代表萊特海澤 (Robert Lighthizer) 透露，台美貿易協議談判迄未開始，竟是因美國對台灣有龐大且持續擴大的貿易逆差。

貿易逆差被美國視為操縱匯率三大指標之二，其一是對美順差逾 200 億元，其二是經常帳順差超過 GDP 2%，德國就常被指責太過「勤儉持家」，儲蓄偏高、投資不足，事實上，台灣問題比德國更為嚴重。不過，陳冲認為，萊特海澤指去年 11 月台對美順差達 269 億美元，顯然對國際貿易欠缺了解。

陳冲說明，先不談台灣的產業結構對美享有比較利益，自然會有順差 (不計軍火)，而我對美順差有很長一段時間都在 150 億元以下，若不是 2018 年起美中貿易戰引起轉單效應，台灣順差也不會擴大，換言之，美國的逆差沒有改善，只是由中國轉到台灣而已。

陳冲進一步表示，美國去年瘋狂印鈔，形成新一波 QE，對勤勞出口的國家而言，賺到一堆貶值的紙上財富，恐怕是極為諷刺的現象，也是早年「美元陷阱」預言的另一體現。

台美貿易不是無從改善，可以擴大對美投資、採購，讓匯率更市場化，或是做其他努力，但重點是要坐下來談判，盤點雙方關切的事項，逐項設法解決。否則，在比較利益原則、長期形成的全球價值鏈下，期待台灣對美順差自動縮小後，再談貿易協議，豈不倒果為因。

不過，隨著美國政權輪替，民主黨完全執政掌握總統與參眾兩院，陳冲指出，台灣移民之女戴琪將接任貿易代表，台美雙方可望好好坐下來談，雖然台灣參與經濟整合現在處於「春寒料峭」，但是否轉眼就「春暖花開」，令人拭目以待。