壽險業去年初年度保費年減28% 健康險逆勢成長7.7%最強

壽險公會今 (18) 日公布，去 (2020) 年壽險業初年保費 (含負債項下) 為 9168 億元、年減 28.1%，主要是傳統型保單、投資型保單買氣直直落，只有健康險逆勢成長 7.7%，表現最亮麗。

由傳統型保單的初年度保費收入來看，總計初年度保費收入達 5765.9 億元，年減 32.9%；其中，壽險年減 36.5%；傷害險年減 9.1%；健康險逆勢成長 7.7%；年金險則較去年度減少 18.4%。

而投資型保單的初年度保費收入部分，總計初年度保費收入達 3402.01 億元，年減 18%；其中，壽險 987.97 億元、年減 42%；年金險 2414.04 億元，小減 1.4%。

壽險公會表示，傳統型保單衰退 32.9%，主要是去年年初及年中兩度調降保單責任準備金利率，加上利變型保單宣告利率走低，造成傳統型保單買氣不佳，金管會又公布宣告利率平穩機制將於今年 7 月實施，明定壽險業宣告利率應考量固定收益債券利息收益率，更貼近實際債市利率，且保單的合約服務邊際利潤 (CSM) 不得為負，也讓傳統型商品銷售力道減弱。

壽險公會進一步指出，失能扶助險因為面臨損失率攀高，與保險局考量準備金不足影響公司清償能力，導致業者陸續於今年停售失能扶助險，也衝擊傳統型保單。

至於投資型保單部分，壽險公會表示，除了因疫情影響外，保險局就先前銷售主力的目標到期債券基金投資型保單擬訂新管理措施，規定基金投資的所有債券必須是 BBB + 級以上，即便投資 BBB + 級的債券，最多也不能超過基金淨值的 40%，以致連結保單的基金收益減少，影響投資型保單業績，另外，因去年度銷售主力公司的業績減少，也是投資型初年度保費收入年減 18% 的主因。