映興去年前11月EPS 1.13元 賺贏前年一整年

連接器及線束廠映興 (3597-TW) 今 (18) 日公告，自結去年 10-11 月合計每股純益 0.17 元，優於 2019 年同期 0.11 元，去年前 11 月每股純益 1.13 元，更超越 2019 年全年。

映興去年 11 月營收 0.77 億元，年增 25.2%、稅後純益 0.05 億元，年增 161%、每股純益 0.15 元；10-11 月營收 1.57 億元，年增 29%、稅後純益 0.06 億元，年增 71.9%，每股純益 0.17 元。

加計去年前三季營收獲利，映興前 11 月營收 7.29 億元，年增 1.2%，稅後純益 0.5 億元，年增 80.1%，每股純益 1.13 元，超越 2019 年全年的 1.05 元。

映興去年 12 月營收更再次登上億元，來到 1.01 億元，寫下單月歷史次高，去年全年營收 8.3 億元，年增 6.7%。

映興表示，大客戶 5G 基地站大電流線束需求強勁、電動自行車及摩托車的防水連接器模組拉貨動能不減，是帶動第四季營運走強的主因，趨勢將延續至今年第一季。

而先前因為疫情暫緩出貨的移動式太陽能儲能系統，映興表是，在去年 12 月開始小量出貨給美國客戶，由於單價較高，後續放量可望成為另一營運成長動能。