投資人每天必做的三件事

投資者每天必做的三件事:

觀看全球市場動態

了解即時市場訊息

復盤今日成果

身為一名投資者，資訊的判讀能力在當今資訊爆炸的年代甚為重要。有別於每天花不少的時間獨自研讀新聞與報紙，群益早安每天早上 8:00 由群益首席經濟學家帶您用 15 分鐘快速了解市場概況與變化，讓您利用更短的時間來了解前一日的全球市場動態與財經時事，由此養成新的生活習慣。

來到午餐時間，台灣股市也即將進入尾盤，但全球外匯市場卻未因此而停歇；有別於股市，外匯則是一天 24 小時不間斷地進行交易，因此對於資訊的需求更加即時、準確，為此群益外匯在每天中午 12:30 於 Facebook 進行首播，由華爾街專家親自帶您洞察先機，了解外匯市場走勢與變化。

面對周五的到來，同時象徵本週工作的結束；回顧一周工作的辛勞與投資情況，藉此來了解每件事情的處理進度與狀況。利用復盤來溫故知新，記取成功的方法，並從失敗中汲取更寶貴的經驗。每周五晚上 9:00 群益獨家觀點為您送上群益老爹的獨家私房菜，帶您復盤本周市場情況，同時展望下周的全球經濟變化，透過群益獨家觀點，讓您不錯過任何投資機會與方法。

此外，群益期貨在 2021 年的桌曆中加入了創新的元素 - 每日桌曆女孩提醒，透過掃描桌曆上的 QR code 並輸入關鍵字「桌曆女孩」收到每個月來自 12 位不同女孩的溫馨提醒，讓投資人不會錯過任何重要訊息。想要聆聽女孩們的貼心提醒嗎？下方提供 QR code 給大家，一起掌握每天重要事件內容吧！

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每日早上 8:30 群益早安: https://reurl.cc/3L87eO

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