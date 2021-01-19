義隆、聚積Mini LED合作報捷 拿下新一代Switch大單

任天堂積極籌備下一代遊戲機 Switch Pro，傳出將採用新世代面板技術 Mini LED，除了找上台廠群創 (3481-TW) 合作，據悉，義隆 (2458-TW)、聚積 (3527-TW) 分別拿下面板時序控制晶片、驅動晶片訂單大單，也是雙方合作 Mini LED 首個捷報，具象徵與實質效益。

義隆、聚積不對單一客戶評論，僅強調將持續投入新世代顯示技術，包括 Mini LED、Micro LED，雙方都有案件進行中。

任天堂 Switch 年度出貨量動輒千萬台以上，尤其是疫情催生下，銷量更持續成長，根據任天堂公布數字顯示，至去年 9 月底止，Switch 出貨量累積已達 6830 萬台，截至今年 3 月底止，年度銷量則達 2400 萬台。

在疫情仍無法降溫的情況下，遊戲機將成維繫居家活動的重心，市場多看好，Switch 今年出貨量可望續創高，且遊戲機產品週期至少 5 年起跳，聚積與義隆接大單，將成未來幾年的重要營收貢獻來源之一。

由於 Mini LED 講求畫質細膩，在面板面積不變下，晶片數量較過往 LCD 達倍數以上，晶片間距明顯較之前更小，驅動晶片的角色更重要，除了一次需控制更多顆晶片，更需精準調光，同時滿足低功耗、灰階強化等功能。

供應鏈透露，聚積掌握分區式調光技術 (Local Dimming)，一改先前在 LCD 背光的全區式調光技術 (Global Dimming)，畫質媲美 OLED，同時透過動態高掃描數設計，增強對比度與光影變化，使 PCB 佈板更簡潔，滿足輕薄化設計，因此獲大客戶任天堂青睞。

義隆除了是聚積的合作夥伴，也深耕觸控面板顯示領域，具備觸控及顯示技術等晶片專利與技術，及模組設計整合等經驗，此次，義隆提供時序控制晶片 (T-CON)，將雙方產品包裹銷售，正式揮軍遊戲機新領域。

近期索尼 (Sony)、微軟 (Microsoft) 相繼推出 PS5、Xbox Series X，皆支援 4K 畫質與螢幕高刷新率，任天堂也不落人後，傳出打算推出新款 Switch，並採 Mini LED 新世代顯示技術，支援 4K 解析度。

義隆、聚積目前也有多個 Mini LED 相關案子進行中，包括穿戴式、車用顯示面板等，今年將迎來 Mini LED 面板世代元年，雙方結盟共搶更多商機，而聚積目前僅 1 成營收來自背光，未來成長空間可期。