【野村投信】野村投信2021年1月資產配置與投資建議

1) 關於「藍潮再現」，短期看到的影響，便是拜登新政府在上台後，預計將推出規模 1.9 兆美元的「美國拯救計畫」(American Rescue Plan) 刺激方案。雖然上述法案最終規模可能遭到刪減，但是相較先前由共和黨控制參議院的結果，預期較大規模紓困法案通過機率大增。此結果有利股市持續向上，因為投資人對於經濟加速復甦的預期將更為濃厚，但是不利債市 (尤其是中長天期公債) 表現，因為美國舉債規模也會跟著擴大，殖利率可能進一步上揚。

至於中長期影響，包含擴大科技業及部分金融監管，甚至是企業 & 富人加稅，預計將在美國疫情得到妥善控制後，才會成為拜登新政府開始關注的議題。

總結以上，1 月我們建議將股票部位加碼至 60%、同時減碼債券 15% 至 25% 的低配水準、多重資產則回補 10% 來到 15%。

2) 股市方面，由於殖利率持續攀高，加上疫苗消息持續發酵，更大規模紓困案讓景氣快速復甦的期待不變，價值股 (能源 / 原物料) 持續引領大盤反彈，再加上殖利率曲線陡峭有利金融業獲利。因此，本月我們持續建議投資於股票價值已被低估族群(例如價值股、能源 & 原物料概念)；至於氣候環境永續題材，在民主黨全面執政後，相關行情預期將持續發燒，建議投資人續抱。由於舉債規模擴大，美元預期持續走弱，整體新興市場表現可望持續勝過成熟市場。

3) 債券部分，根據上述推論，10 年期美債殖利率將有持續向上壓力。不過 Fed 持續承諾維持超低利率政策，加上歐美冬季疫情惡化，使得短期經濟動能較弱，殖利率來到波段高點後 (預期在 1.2%-1.3% 區間)，可望出現區間盤整。在投資建議部分，我們建議降低存續期間風險，因此可望受惠於油價的邊境市場債、搭配存續期間較短的全球高收益債，並且持續推薦能夠靈活調整存續期間及債種配置的複合債，以作為利率緩步上升環境下、較安穩的債市投資配置。

4) 多重資產部分，仍以新興市場多元資產作為主要推薦，境外部分以新興市場股債靈活調整的多重資產基金、境內部分以新興亞洲多重資產基金作為投資主軸。

總結：

市場重點展望：

雖然當前疫情偶爾會衝擊市場信心，但 2021 年整體復甦趨勢不變，受疫情衝擊最嚴重的產業 (如航空、旅遊、能源…) 終將回歸正軌，帶動就業市場回升。

短線觀察指標：

美國喬治亞州參議員補選使民主黨取得完全執政，企業加稅與科技業監管，可能對市場帶來短期紛擾，但長期寬鬆環境搭配更強勁的財政刺激政策，可望緩解加稅擔憂。

投資策略建議：

建議投資人可布局於價值、景氣循環股等落後補漲題材，因產業輪動快速，資金近期已移往上述標的。債券布局方面，可望受惠於景氣復甦題材、企業獲利回升的高收益債券，將是目前債市配置首選。

2021 年 1 月資產配置與境內基金建議

2021 年 1 月資產配置與境外基金建議

上述基金均經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書，投資人亦可至公開資訊觀測站中查詢。本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書，投資人亦可至公開資訊觀測站中查詢。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端得先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。

上述基金可能對不同計價幣別進行一定程度之避險，投資人將承擔基金投資標的對不同計價幣別之匯率波動風險。投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金，須自行承擔匯率變動之風險。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金由本金支付配息之相關資料，投資人可至本公司網站 (www.nomurafunds.com.tw) 查詢。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。

上述基金可能因投資債券可能產生債券發行機構如於投資期間違約或被調降信用評等，致影響債券價格而產生損失之信用風險，以及因市場利率變化或對於未來利率走勢之預期，致影響債券價格之利率風險。部份基金或所投資之債券子基金，可能投資美國 Rule 144A 債券，該等債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人須留意相關風險。

上述基金涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定，投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，境外基金投資大陸地區有價證券則不得超過該基金資產淨值之 20%，投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。定時定額投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

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