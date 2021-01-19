〈焦點股〉電動車引燃新動能 車用電子概念股拉風

電動車發展熱絡，近期更爆出車用晶片供不應求，國際車廠陸續停工，相關台廠供應鏈營運因此水漲船高，車用電子今 (19) 日持續成為市場焦點，包括 IGBT 導線架順德、車用影音系統凌陽等均獲得買盤青睞，股價亮燈漲停，健和興、凌陽、敬鵬、聯嘉及貿聯 - KY 等多檔概念股，交投也相當熱絡。

去年下半年車市需求復甦，加上電動車議題發燒，帶動台廠營運暢旺，2020 年國內車用電子產值估達 2700 億元，成長率 13%，經濟部預期 5 年內可以翻倍上看 6000 億元，包括控制器、車聯網、感測器、轉向系統等，台廠都具有專利優勢。

順德 (2351-TW) 傳出奪下特斯拉新一代車用電池管理系統導線架大單，預計今年第 2 季出貨，此外，中國及歐洲等其他品牌車廠，也陸續與順德合作開發車用導線架新品，未來可望逐步放量帶動營運成長。順德今日吸引買盤進駐，盤中強勢攻上漲停，逐步邁向百元大關，累計近一個月來股價已大漲逾 25%。

連接器端子廠健和興 (3003-TW) 公布第四季自結，單季營益率重返 2 成寫下 3 年來單季最佳，稅後純益 0.88 億元，年增 10.9%；每股純益 0.52 元，累計去年純益 3.68 億元，年減 14%，每股純益 2.33 元。展望今年，健和興將對電動車輛與充 / 換電系統產業，投入整體性的新產品研發，以及策略性的新客戶開發資源。

貿聯 - KY (3665-TW) 電動車佈局大躍進，電池電源管理線束已是特斯拉主力供應廠商，再奪兩家美系新創電動車品牌訂單，供應豪華電動車及電動皮卡連接線束，明年上半年起將陸續貢獻營收。貿聯去年 12 月營收 19.98 億元，年增 7.6%，寫同期新高，第四季營收 62.98 億元，季增 4.1%、年增 7.6%，連二季站穩 60 億元，續寫單季新高。

無論是傳統汽車或電動車、自駕車，電子化均為長期明朗的趨勢，台廠供應鏈今年營運看俏，健和興近期漲勢凌厲，今日一度再噴出漲停，站上 60 元關卡，創 3 年新高；敬鵬、聯嘉、帝寶、貿聯 - KY 等也都有 1-3% 的漲幅。