【群益投顧】指數開高走高，台積電領軍再度大漲，類股輪漲加速，後市面臨震盪整理

一、盤勢分析

美股馬丁路德日休市。花旗最新的恐慌指數，已創紀錄來到 1.83，較前一周的 1.69 更高，代表市場情緒極度樂觀，未來一年美股下滑的機率幾乎是確定的。高盛也警告，高盛風險偏好指數 (RAI) 上周達到 1 是 4 年以來最高，僅略低於歷史高點，投資者的風險偏好大幅上升。但高盛也將美國今年經濟成長預測上調至 6.6%，並將年底美國失業率由 4.8% 下調至 4.5%。

台股開高盤後隨即震盪走高，台積電一馬當先再創新高 632 元，拉抬指數大漲，半導體股立積、凌陽、系統漲停，聯電、聯發科、大立光、穩懋、瑞昱、宏捷科等大漲，航運類股長榮、陽明開高走低收盤大跌，盤面強勢族群還有太陽能股、記憶體股、封測股等。收盤指數大漲 265 點，漲幅 1.7%，收在 15877 點，成交量略增為 3168 億元。

二、盤勢預估

台股指數昨日收近 300 點下影線後，今日盤中又一度大漲超過 300 點，一來一回震盪近 4%，強勢股除半導體族群較能持續外，其他類股輪漲快速，由於指數高檔震盪幅度加大，追高宜慎。

凌陽 (2401) 2020 年第三季財報，稅後純益 2.11 億元，季增 359%，EPS0.36 元，創下三年半新高，也扭轉上半年虧損狀態，前三季稅後純益 1.32 億元，年增 780%，EPS 0.23 元；營收主要來自凌通 (4952) MCU 需求強勁、凌陽創新筆電銷售熱絡，影像處理晶片出貨暢旺，比重各佔約 4 成、3 成。

立積 (4968) 2020 年全年合併營收達 53.50 億元、年增 94.6%，稅後淨利為 8.53 億元，營收及稅後淨利同創新高。2021 年 WiFi6 射頻前端模組 (FEM) 訂單持續湧入，已向砷化鎵廠加大投片力道，並尋求更多測試產能，第一季營收淡季不淡，第二季業績有望再提升。股價漲停再創歷史新高。

台積電 2021 年資本支出計畫達破紀錄的 250～280 億美元，7、5、3 奈米等先進製程成長前景亮麗，市場估算 2021 年每股純益達 22.07 元，2022 年至 26.48 元。7 與 5 奈米製程 2020 年第四季已占台積電營收 49% 比重，3 奈米製程將在下半年試產，2022 年下半年正式進入量產。蘋果與英特爾將是台積電 3 奈米製程兩大主力客戶。法人已將股價目標升至 700～850 元。

鴻碩 (3092) 成長動能將來自遊戲機跟車載，今年預計開始出貨電動車充電線給一客戶，終端為美系電動車品牌。遊戲機舊機種 HDMI 線從去年九月起開始由鴻碩交貨，已通過新客戶認證，今年第一季開始交貨。

三、強勢股

電子：

台積電 (2330)、立積 (4968)、凌陽 (2401)、宏捷科 (8086)、京元電 (2449)。

非電：

巨大 (9921)、美利達 (9914)、恆大 (1325)、康那香 (9919)、富邦媒 (8454)。

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據