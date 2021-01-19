〈美股早盤〉市場關注葉倫出席聽證會 美股全線高開、台積電ADR漲超3%

市場正關注葉倫 (Janet Yellen) 出席參議院聽證會時的演說，預計她將呼籲政府加大財政刺激，以提振美國經濟。美股周二 (19 日) 高開，道瓊工業指數漲逾 200 點或 0.8％，那斯達克指數漲逾 1％，標普 500 指數漲 0.8%，費半漲 1.5%。台積電 ADR(TSM-US) 開盤漲超 3%。

美國財政部長提名人選葉倫於周二出席參議院聽證會，財政委員會將就提名財政部長一事進行表決，預計葉倫將在會上呼籲政府在下一輪疫情援助方案中採取大規模行動，聽證會上可能釋放出一些對於拜登 1.9 兆美元刺激方案是否能如願於參議院闖關成功的信號。

受上述預期刺激，郵輪、航空等周期性類股早盤普遍走高。

對於葉倫出席國會前的審慎態度，美元自近一個月高點滑落。媒體報導預計，她將重申美國不會為競爭優勢尋求弱勢美元。

財報消息面，美國銀行與高盛相繼在周二盤前公布 2020 年 Q4 及全年財報。美國銀行營收年減 10%，不如市場預期，周二開盤跌 2％，另一方面，受惠於強勁交易與投行業務，高盛 Q4 營收、獲利均遠優於預期，開盤漲 1%％。

截至台北時間周二 (19 日)22 時許：

道瓊指數上漲 248.96 點或 0.81%，暫報 31063.22 點

那斯達克上漲 132.30 點或 1.02%，暫報 13130.80 點

標普 500 指數上漲 30.02 點或 0.80%，暫報 3798.27 點

費半上漲 45.85 點或 1.53%，暫報 3038.61 點

台積電 ADR 上漲 3.41% 至每股 129.50 美元

十年期美債殖利率上漲至 1.114%

紐約輕原油上漲 0.94% 至每桶 52.85 美元

布蘭特原油上漲 1.20% 至每桶 55.76 美元

黃金上漲 0.49% 至每盎司 1838.80 美元

美元指數下跌 0.36% 至 90.43 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

高盛 (GS-US) 早盤上漲 1.03％，至 304.11 美元。

2020 年 Q4 財報關鍵數據：

營收：117.4 億美元，年增 18%，優於 Refinitiv 預期的 99 億美元

淨利：45.1 億美元，年增 162%

稀釋後每股淨利 (EPS)：12.08 美元，年增 158%，優於 Refinitiv 預期的 7.47 美元

2020 年全年財報：

營收：445.6 億美元，年增 22%

淨利：94.6 億美元

稀釋後 EPS：24.74 美元，年增 17.6%

美國銀行 (BAC-US) 早盤下跌 2.09％，至 32.32 美元。

2020 年 Q4 財報關鍵數據：

營收：201 億美元，年減 10%，低於 Refinitiv 預期的 207 億美元

淨利：55 億美元，年減 28%

稀釋後 EPS：59 美分，高於 Refinitiv 預期的 55 美分

2020 年全年財報數據：

營收：855 億美元，年減 6%

淨利：179 億美元，年減 35%

稀釋後 EPS：1.87 美元，年減 32%

通用電氣 (GE-US) 早盤上漲 1.85％，至 11.54 美元。

通用電氣週一表示，將凍結該公司在英國約 2800 名員工的退休金福利，以削減成本，計畫可能自 2022 年 1 月 1 日起生效。已退休員工的退休金則不會受到影響。

每日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

CMC Markets 市場分析師 Michael Hewson 表示，葉倫可能面臨有關美元走強的質疑，以及對刺激法案引發債務負擔的擔憂。

Hewson 表示，這是在財政立場上較為保守的議員們主要擔憂的點，至少在短期內，葉倫必須動用她所有政治技巧，來說服人們相信這是必要的。

CMC Markets 分析師 Michael McCarthy 說：「我們預期葉倫將表示她不會追求弱勢美元，但那並不代表 Fed 的政策不會使美元維持疲態，我認為眼下美元的走勢是整體跌勢中的一次小幅修正。」

安聯集團 (Allianz) 首席經濟學家 Ludovic Subran 表示，葉倫將會是推行大規模支出政策的重要關鍵，讓人放心的是，她在應對危機時表現出非常務實的態度，如同她在 Fed 所扮演的角色一樣。