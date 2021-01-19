地方招商成績洗牌 新北擠下台北 睽違七年重登招商王寶座

去 (2020) 年民間投資金額達 1449 億元，創下近 10 年來新高，而觀察各縣市招商排名前三名全部洗牌，榜首由新北市擠掉台北市奪下招商王寶座，亞軍、季軍分別為台南市與新竹縣，至於首都台北市則下滑三個名次降至第四名。

財政部促參司今 (19) 日公布去年公共建設招商成果，去年促參招商金額攀升至 1449 億元，較去年同期增加 15%，招商金額也改寫 10 年來新高。

促參司司長李建賢表示，在中央招商部分，財政部去年以招商件數 15 件、金額 499 億元拿下中央招商王寶座，第二名則是交通部，簽約件數 14 件、315 億元，經濟部去年簽約 4 件、金額 11O 億元排名第三。

在地方政府部分，新北市簽約件數 19 件、金額金額 224 億元擠下台北市奪下招商王寶座，這也是新北市睽違七年後再度拿下招商冠軍；第二名分別為台南市與新竹縣，簽約金額分別為 114 億元、65 億元。

李建賢指出，新竹縣去年靠著高效能垃圾處理設施 BOO 案，以 65 億元簽約金擠進前三大招商縣市，是首度擠進招商前三大的非直轄市。

至於連續三年穩坐招商王寶座的台北市，去年受北投士林科學園區招商不如預期拖累，導致全年簽約件數雖有 12 件之多，但簽約金額僅 40 億元，排名降至第四名，屈居台南市與新竹縣之後。