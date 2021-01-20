〈貴金屬盤後〉葉倫放話 市場等QE 美元走跌 黃金自7週低點反彈

週二 (19 日) 交易，黃金期貨價格收高，自上週觸及 7 週以來最低價的跌勢中反彈回來。

在美元走疲的背景下，黃金價格上漲，同時市場消化了美準財長葉倫 (Janet Yellen) 的證詞。拜登挑選葉倫出任財政部長，她週二出席參議院財政委員會。

GoldMining Inc. 執行副總裁 Jeff Wright 認為，週二黃金價格的上漲明顯與美元下跌有關。因為準財長葉倫呼籲「未來幾週或幾個月內實施更多刺激計劃」，引起美元走跌。

葉倫在證詞中說，「在利率處於歷史低位的情況下，我們最明智的做法就是大舉行動，其收益將遠勝成本，尤其如果我們在乎幫助長期掙扎的大眾這件事。」

Wright 認為，葉倫所謂的大舉行動是指「不必擔心美國的赤字或者考慮平衡預算的能力。有了這兩者，黃金很快就會走高。」

葉倫還說，「如果不採取進一步行動，我們現在恐面臨更長、更痛苦的衰退，之後將陷入長期的經濟困境。」

在葉倫發表證詞前，Oanda 高階市場分析師 Edward Moya 在報告中指出，葉倫的證詞「可能會成為黃金看漲的跳板，因為 Fed 和財政部雙方的協調性會更好，投資者已經準備好再次迎接超寬鬆浪潮。」

「永久性的經濟傷疤會讓未來幾年繼續實施財政刺激措施，即使美國經濟顯然處於新冠的另一邊。」

2 月交割的黃金期貨價格上漲 10.30 美元或 0.6%，收每盎司 1840.20 美元。

上週黃金下跌 0.3%，上週五下跌 1.2% 並觸及交易最活躍契約自去年 12 月 1 日以來最低收盤價。本週一因馬丁路德紀念日而休市。

拜登上週推出了規模 1.9 兆美元的新冠紓困計畫，其中包括向美國人支付現金和分發 Covid-19 疫苗的資金。在政府支出增加和美元疲軟的情況下，黃金價格有望長期上漲。

週二在黃金收盤時，ICE 美元指數下降 0.3% 至 90.525。

「黃金可能會自今日美元走疲中取得一些幫助，但長期公債殖利率也因同樣原因上升，而短期內，公債殖利率上升不利黃金，所以儘管美元下跌，我們仍看跌黃金價格。我們認為，近期內黃金會出現一個更好的買進機會，金價會跌到 1800 美元以下。」Armbruster 說。

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