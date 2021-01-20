派拉蒙+3月登場！ViacomCBS推新串流平台再戰群雄

ViacomCBS(VIAB-US) 週二 (19 日) 表示，將在 3 月 4 日推出「派拉蒙 + (Paramount+)」串流媒體服務。

派拉蒙 + 將踏進群雄爭霸的串流媒體戰場，對手包括迪士尼 (DIS-US) 的 Hulu 和 Disney+、NBCUniversal 的 Peacock，以及華納媒體的 HBO Max，傳統媒體公司也開始擁抱串流媒體。

該公司目前的串流媒體服務「CBS All Access」每月廣告版定價 5.99 美元，無廣告版每月 9.99 美元，但所有直播節目都包括廣告。此前，該公司數位長 Marc DeBevoise 曾說定價不會改變。該公司發言人表示，2 月 24 日將有更多定價資訊。

派拉蒙 + 將提供新內容，以及 CBS All Access 現有內容，全部超過 2 萬部影集、節目和電影等。

該公司表示，派拉蒙 + 將於 3 月 4 日在拉丁美洲首次亮相，於 3 月 25 日在北歐登場，接著年中期進入澳洲。 ViacomCBS 將於 2 月 24 日發布第四季財報，屆時該公司將概述其流媒體戰略。