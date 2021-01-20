騰輝-KY汽車板訂單增加中 陸續完成開發多家新客戶

銅箔基板 (CCL) 廠騰輝 - KY(6672-TW) 在原材料缺貨效應及供應緊張下，客戶從去年 12 月起增加拉貨量，且因應原料漲價效應，已對所有客戶完成第一波的價格調整以反映成本，伴隨訂單大幅增加及成本及時反映，營收、獲利都將有立即正面效益。

去年由於疫情影響，及新台幣强勢升值，使得營收小幅衰退，不過 2021 年汽車市場回溫，電動車大幅成長的基礎下，公司獲利主要來源之一的散熱鋁基板訂單快速增加，除了原訂單如特斯拉回流，也陸續開發出多家新終端客戶以及新散熱應用，如中國電動車銷售冠軍通用五菱宏光 Mini 等，金屬基板銷售屢創歷史新高。

騰輝 - KY 在大陸市場經營多年，憑藉過往在汽車市場的扎根，去年陸續取得多家 PCB 客戶認可，也已從 2020 年底開始放量增加出貨。

騰輝 - KY 主管指出，大陸電動車新能源應用及汽車 LED 頭燈終端需求，帶動鋁基板與汽車板銷量持續增加。受惠車用電子等需求逐漸回溫，散熱材料等應用材料訂單逐步成長。

展望 2021 年，騰輝更專注利基於高毛利產品，在經過產品組合優化下，特殊材料如散熱基板因電動車開始進入量產周期，以及日本系車燈市場滲透，未來成長可期。自動駕駛、雷達、5G 天線、MINI LED 等應用，騰輝 - KY 積極佈局超高頻產品以及面板背光技術，準備迎戰新市場，長線營收及獲利動能可期。

騰輝 - KY 2020 年全年營收 48.31 億元，年減 11.41%，前三季稅後純益 3 億元，年減 17.51%，每股純益為 4.24 元，騰輝 - KY 股價在今 (20) 日盤中以 62.5 元創掛牌以來新低。