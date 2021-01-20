〈東森集團展望〉王令麟將推動東森購物、東森寵物雲IPO計畫 最快2023年

東森集團總裁王令麟今 (20) 日透露，由於去年東森購物每股純益 (EPS) 已突破 14 元，接下來將推動 2023 年上市，屆時東森購物 EPS 可望達 20 元，而東森寵物雲處在快速展店階段，也有上市的計畫，時點同樣定在 2023 年。

王令麟說，東森購物 (含草莓網) 達 247 億元，今年目標上看 350 億元，明年再上看 569 億元，隨著快速的成長，目標 2023 年上市，屆時一年獲利可望達 28 億元，每股純益應該在 20 元左右，長遠目標是 2025 年營收達 1000 億元大關，其中，具備高毛利特質的自營商品占比可望提高至 55-60%。

王令麟不諱言，由於競爭激烈，未來每年可賺超過 1 個股本的電商可能只有富邦媒 (8454-TW) 和東森購物。

另一方面，東森寵物雲也有望於 2023 年推動 IPO，王令麟指出，當寵物雲拓展至 2025 年的目標 300 家時，將可達到經濟規模，屆時年營收可望衝上 60 億元。

王令麟進一步提到，去年經過很險峻的一年，各行各業都有起伏，但對東森所有的企業來講，反而是歷年最豐收的一年，展望今年，東森集團將持續推動線上銷售，線下體驗的策略，其中，自然美台灣直營店也將擴大展店，朝 2025 年全台 300 家邁進，並升級目前現有的自然美直營店，打造為四美複合店，打造全方位頂級美容體驗。

王令麟強調，對開直營店有信心，主要是具備導客能力，目前會員導客占自然美來客的一半，接下來希望以優異的導客能力來快速擴張東森寵物雲。