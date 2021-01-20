【日盛投顧】台積電支撐指數守穩5日線

◆盤勢分析

1. 周三台股向上開高，早盤最高點觸及 16,004 點，2330 台積電成資金萬磁王、收漲 3.19%，反觀多數中小型股賣壓沉重、甚至出現破底現象，終場加權指數下跌 71.19 點，收在 15,806.18 點，跌幅為 0.45%，成交金額則為 4188.97 億元，籌碼方面，周三三大法人合計賣超 268.19 億元：外資賣超 215.46 億元、投信買超 5.13 億元、自營商賣超 57.86 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：周三大盤呈價跌量增格局，出現背離，後續若修正，不宜再帶量。

(2) 均線：指數周三持續位在所有均線之上，目前以 10 日線 (約 15,612 點) 作為短線支撐。

(3) 技術指標：目前 KD 指標呈死亡交叉，短線上波動劇烈，留意資金比例控管。

3. 櫃買指數周三終場下跌 1.86%，收在 182.98 點，帶量失守月線 (約 184.6 點)，近日觀察月線能否收復。

4. 觀盤重點：雖然在 2330 台積電撐盤下，加權指數力守 5 日線未破，但實質上許多中小型股已與指數走勢明顯脫鉤，目前考量到台灣新冠疫情有升溫疑慮，建議控管資金水位，選股方面，可留意半導體設備、IC 設計、封測、車用、生技等。

結構台積電吸金中小型股資金流出

1. 生技防疫: 部桃院內群聚感染事件引發疫情升溫疑慮，目前台北市長柯文哲已宣布，台北燈節延後舉辦，以及台北年貨大街也停止辦理實體活動。周三生技防疫個股成資金避風港，1325 恆大、9919 康那香股價漲勢漲停，6504 南六、4142 國光生、6547 高端疫苗亦有表現，而成衣股 1477 聚陽擁防護衣題材，逆勢上漲。

2. 台積電概念股: 受惠高效能運算需求強勁、車用需求回溫，台積電第一季產能利用率將維持高檔，營運淡季不淡，周三股價維持強勢格局，盤中再創新高，相關台積電概念股 3680 家登、2404 漢唐、以及新上市股 6515 穎崴表現亦相對強勢。

3.LED 族群: 由於蘋果、三星等品牌計畫推出搭載 MiniLED 背光顯示產品，MiniLED 需求增長，排擠到常規產能、出現結構性缺貨現象，部分業者已調漲價格 5-10%，周三 LED 相關個股包括 3714 富采投控、6168 宏齊、4956 光鋐受資金青睞。

4.IC 封測: 伺服器、5G 基地台、WiFi 設備、車用電子等晶片封裝訂單持續增加，下游 IC 封測廠擴充產能的幅度，難以跟上訂單水平，業界看好第二季及第三季打線封裝價格有續漲空間，IC 封測相關個股 3711 日月光投控、2441 超豐、2449 京元電子、3264 欣銓周三股價表現穩健。