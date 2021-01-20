〈國鼎新藥報捷〉歐美日藥廠積極洽談授權 最慢Q3定案

國鼎 (4132-TE) 日前完成首個抗新冠新藥授權案，總授權里程金為 1800 萬美元 (約新台幣 5.1 億元)，總經理蘇經天今 (20) 日表示，近期積極與歐、美、日藥廠積極洽談中，由於國際藥廠洽談的銷售國家較多，需較長時間談判，拚今年第 3 季取得美國緊急使用授權 (EUA) 時，第二個授權案也有望定案。

蘇經天指出，歐、美、日藥廠較注重跨區域授權，除授權銷售地區外，擬技轉該新藥生產技術，在各自藥廠旗下廠房量產，因此在多國銷售、技轉技術等因素下，談判時程較長，但預期授權金將超越過去金額。

蘇經天說，目前抗新冠新藥 Antroquinonol 仍在進行二期臨床試驗，洽談授權的藥廠希望申請緊急使用權 (EUA) 時，授權談判結果也能定案，估最快第 2 季、最慢第 3 季啟動第二個授權案。

國鼎開發的抗新冠病毒新藥 Antroquinonol，收治輕度至中度住院病患，隨著全球確診人數逼近 1 億人，潛在用藥需求龐大，國鼎除淡水廠外，也與國際 CDMO(委託開發製造) 廠合作擴增產能，未來兩廠總年產能可滿足 200 萬人次。

國鼎日前啟動首個新藥授權案，與韓國藥廠 BNC Korea 簽署新冠肺炎新藥開發合作及授權合約，總授權里程金為 1800 萬美元 (約新台幣 5.1 億元)，其中本月已收取第一筆簽約金 200 萬美元、第二筆簽約金 200 萬美元將於 2 月底入帳。