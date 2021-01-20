〈橘子展望〉自辦電玩展 攜手三創打造2021橘子嘉年華

台北國際電玩展將於 1 月 28 日起於南港展覽館登場，橘子 (6180-TW) 集團將在 1 月 29 至 31 日期間，攜手台灣最大 ACG 重鎮三創生活園區，舉辦 2021 橘子嘉年華。橘子集團董事長劉柏園坦言，未參加電玩展是因疫情考量，且此次舉辦嘉年華費用更低，不設業績目標天花板，盼能盡量衝。

去年受疫情影響，橘子策畫線上嘉年華，除保有遊戲吸睛亮點，也加入 ACG 電商，支付場景、娛樂互動等元素，並派發各類數位票券及優惠，兩次經驗皆取得破百萬觸及。

橘子今年寒假進一步攜手三創生活園區，舉辦遊戲產業首創的新型態展覽 2021 橘子嘉年華。集團董事長劉柏園表示，將全力把原有用戶及線上直播所匯聚的能量，導向線下場景，打通虛擬服務到實體通路的最後一哩路，線下的使用者歷程也有機會轉化成更便利的線上服務，相信這將是後疫情時代的必然趨勢。

劉柏園也盼透過三創生活的多元策展空間、ACG 族群特性及串接的橘子支付金流，逐步理解玩家線上到線下的用戶行為，持續開發創新服務，完整橘子生態圈。

對於缺席今年台北國際電玩展，轉而自行舉辦橘子嘉年華，劉柏園表示，首要是考慮疫情狀況，大型展會怕會造成社會防疫負擔；第二則是三創為台灣 ACG 的「聖地」，也是橘子支付最早的戰略夥伴之一。

劉柏園也透露表示，此次自辦嘉年華，費用反而較過去參展更少，過去參展費用都達到數千萬元，這次費用是以往的二分之一，且還能串連線上與線下，對業績沒有預設目標，設目標反而成為天花板，盼能瘋狂轟炸、盡量衝。