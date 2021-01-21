【日盛投顧】盤前分析



◆盤勢分析

1. 拜登宣誓就任美國第 46 任總統，市場對新刺激計畫寄予厚望，周三美股道瓊、標普和那指創歷史新高，終場四大指數除了費城半導體指數下跌 0.27% 外，其餘三大指數皆收漲，漲幅介於 0.83%~1.97% 之間。台積電 ADR 則下跌 0.50%。

2. 周三台股向上開高，早盤最高點觸及 16,004 點，2330 台積電成資金萬磁王、收漲 3.19%，反觀多數中小型股賣壓沉重、甚至出現破底現象，終場加權指數下跌 71.19 點，收在 15,806.18 點，跌幅為 0.45%，成交金額則為 4188.97 億元，籌碼方面，周三三大法人合計賣超 268.19 億元：外資賣超 215.46 億元、投信買超 5.13 億元、自營商賣超 57.86 億元。

3. 以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：周三大盤呈價跌量增格局，出現背離，後續若修正，不宜再帶量。

（2）、均線：指數周三持續位在所有均線之上，目前以 10 日線 (約 15,612 點) 作為短線支撐。

（3）、技術指標：目前 KD 指標呈死亡交叉，短線上波動劇烈，留意資金比例控管。

4. 櫃買指數周三終場下跌 1.86%，收在 182.98 點，帶量失守月線 (約 184.6 點)，近日觀察月線能否收復。

5. 觀盤重點：雖然在 2330 台積電撐盤下，加權指數力守 5 日線未破，但實質上許多中小型股已與指數走勢明顯脫鉤，目前考量到台灣新冠疫情有升溫疑慮，建議控管資金水位，選股方面，可留意半導體設備、IC 設計、封測、車用、生技等。

6.Mini LED 需求漸漸升溫，也開始出現缺貨、漲價等消息，PCB 廠部分，預期將由 4958 臻鼎、3044 健鼎受惠，4958 臻鼎目前量產已經準備就緒，配合客戶腳步，預期今年貢獻不小，3044 健鼎去年下半年積極送樣，並已經通過認證，公司表示，正待客戶下達量產指令，預期最快第一季有望放量。

7. 面板驅動 IC 封裝製程在 2020 年朝向塑膠基板薄膜覆晶（COP）發展，然而 COP 封裝良率提升出現瓶頸，業者近期回頭採用薄膜覆晶封裝（COF）製程，帶動 COF 基板需求明顯回升。在供不應求情況下，韓國 COF 基板廠第一季漲價 15～20％，國內 6147 頎邦及 6552 易華電可望跟進。

8. 先進製程關鍵極紫外光（EUV）供應商艾司摩爾（ASML），20 日公布上季財報和本季財測優於預期，並對未來需求感到樂觀，EUV 機台次系統模組代工廠 6196 帆宣可望同步受惠，截至去年 (2020) 底，帆宣的在手訂單為 242 億元，訂單能見度直達年底，母公司 6414 樺漢營運預期亦可受到挹注。

