〈陸股盤後〉A股強漲 上證指數破3600關卡 創業板指數寫5年半新高

陸股今 (21 日)3 大指數集體收漲，呼應其他亞股漲勢。上證指數開高並突破 3600 關卡，創業板指數創 2015 年 6 月以來，約 5 年半新高。

截至收盤，上證指數漲 1.07%，收 3621 點；深成指數漲 1.95%，收 15520 點；創業板指漲 2.46%，收 3283 點。兩市合計成交超過 1 兆元人民幣，北向資金淨買入逾 50 億元。

在類股部分，今天表現最強勢的是稀土與核酸檢測概念股，煤炭、化纖、釀酒、券商等類股也都走強。

消息面上，中國國家衛健委網站 20 日發布關於印發冬春季農村地區新冠肺炎疫情防控工作方案的通知。《方案》指出，加強返鄉人員管理。返鄉人員需持 7 天內有效新冠病毒核酸檢測陰性結果返鄉，返鄉後實行 14 天居家健康監測，期間不聚集、不流動，每 7 天開展一次核酸檢測，也推升檢測概念股受矚目。

對於近期市場走勢，國盛證券表示，到最近的行情，指數每次上漲都是縮量，而每次下跌都是放量，上漲縮量意味著反彈時資金已經不願意追高，而每次下跌多少還有人願意去接盤，操作上建議維持先前的核心品種，同時警惕港股核心資產繼續活躍，對於資金分流和對 A 股比價效應帶來的短期負面影響

光大證券認為，陸股中長期主升邏輯不變，預計後市仍有上行空間。需要注意的是，目前部分藍籌股估值推升不少，後市市場更可能是以板塊輪動的方式展開。