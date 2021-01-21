〈國發會歲末記者會〉台積電助攻 國發基金去年盈餘240億元

國發會今 (21) 日舉辦歲末新春記者會，國發會主委龔明鑫表示，國發基金去年績效不錯，將上繳國庫 170 億元，剩餘盈餘將應用在辦理投資台灣貸款、國家融資保證機制、新創事業發展，據了解國發基金去年已實現獲利高達 240 億元，其中近 200 億元為投資晶圓代工大廠台積電 (2330-TW) 貢獻。

國發會投資台積電逾 34 年，為原始股東之一，起初共持有 2.2 億股，持股比例為 40%，後來因飛利浦行使買回權，加上台積電鼓勵員工發放股票股利稀釋、國發基金賣出部分持股後，目前持股比例降為約 6.37%，股數則因台積電發放股票股利因素，攀升至 16.5 億股。

根據台積電今日收盤價 673 元、國發基金持股 16.5 億股計算，國發基金擁有台積電股票市值超過 1.11 兆元，另外，根據國發基金至今累計的總投資金額除以歷年持有台積電總股數計算，國發基金持有台積電每股成本僅 0.3 元。

國發基金官員表示，國發基金近年績效不錯，若不計入台積電貢獻，每年實現獲利仍可達 35-50 億元，近年在股市助推下，國發基金整體現金流入遠超過流出，除上繳國庫外，剩餘金費將用於強化投資、扶植新創產業等。