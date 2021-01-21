台積電為何飆不停？哪些會接棒上來

萬寶投顧分析師王榮旭表示，「沒有最狂只有更狂」這句話來形容台積電 (2330-TW) 股價實在不為過，上週四法說會後才短短一週，每股又大漲了 81 元，漲幅達 15%。占大盤權重 3 成的台積電，如果再加上鴻海 (2317-TW)、聯發科 (2454-TW)、聯電 (2303-TW)，光漲這四檔，大盤不創高也難。

不過，單看指數會失真，資金過度集中台積電反而排擠到中小型股，今天上市櫃有一半的股票下跌，不過多頭的特徵是輪漲，目前資金相當氾濫，中小型股領先拉回月季線整理，對資金的吸引力越來越大，因為台積電漲高後，也拉大了台股的比價空間。

萬寶投顧分析師王榮旭指出，台積電為何狂飆不停？前期專欄我分析第一個原因的是，先進製程的晶圓產能已被美國與中國等大國視為必搶的重要戰略物資。台積電製程最先進、良率最高、市佔也過半，資金當然搶這種股票。

第二，2021 年 5G、電動車需求大爆發，但去年因應疫情廠商大多保守規劃 2021 年的營運，導致需求爆發時庫存不足，擴產不及。

第三，台積電 2021 年資本支出爆炸性成長，如果不是英特爾訂單將由台積電代工，很難找到未來兩年可以提供這種成長性的客戶。台積電若順利取得英特爾訂單，龍頭地位更加穩固，產生的西瓜效應將吸引更多客戶下單。

第四，資金追捧造成傳統本益比已經不適用在台積電，估計今年台積電 EPS 達 23~24 元，本益比已接近 30 倍。比起台股現在還有很多本益比 10~20 倍的股票，台積電怎麼樣看也都不便宜了。

但是螞蟻雄兵的力量不可小覷，今年以來台積電融資就大增了逾 5800 張，若以 10 日均價計算，光今年 13 個交易日就有高達 35 億的資金是用融資買進。另外，內資散戶愛買 ETF 與權證，也是推升台積電股價的重要力量。ETF 與權動不斷被買進的同時，發行券商被動要買進台積電，如此無限循環造成台積電一山獨大。

萬寶投顧分析師王榮旭強調，低利率環境之下市場資金很多，台積電的大漲，終究會有外溢效果。

首先外溢到晶圓代工上下游，如 IC 設計就以聯發科 (2454-TW) 為代表。早前我在專欄中分析台積電與聯發科強強聯手，就如同當初台積電扶植 AMD，後來蠶食英特爾市佔。現在，聯發科在台積電的晶圓代工資源下，獲得大家搶破頭的晶片產能，在 5G 晶片這一戰，可望複製 AMD 模式，搶搶奪更多市佔率。聯發科今年 5G 晶片市佔率估計將超過 3 成，又是一檔全球頂尖企業，資金當然不請自來。

此外，上週專欄分析看好的封測廠日月光投控 (3711-TW)，本週持續大漲至 109.5 元創下新高之後，京元電 (2449-TW)、超豐 (2441-TW)、矽格 (6257-TW) 等也開始漲起來。

聯發科是京元電與矽格的大客戶，今年聯發科 5G 晶片出貨量上看 1.5 億顆，其他如高通、賽靈思等大客戶也釋單，帶動業績今年高度成長，去年以來股價漲幅相對落後。其中，矽格 2020 年 EPS 估計 4.1 元、2021 年挑戰 5 元，本益比約 10 倍，最近補漲起來，力道也相當大。

而台積電業績動能來自 5G 及車用晶片的大量貢獻，相關族群也值得留意。例如記憶體在 5G 及車用搭載位元量大幅提升，美光、海力士股價先後創下 20 年新高，國內記憶體股價走勢相對落後。

不過春江水暖鴨先知，NAND Flash 控制 IC 大廠群聯 (8299-TW) 第一季將調漲晶片報價達 15~20%，股價也站上 3 年來新高；旺宏 (2337-TW)、華邦電 (2344-TW)NOR Flash 及利基型 DRAM 去年底已經漲價，只剩標準型 DRAM 合約價沒有漲，但現貨價上月已經漲了兩成，元月繼續上漲。

DRAM 模組也漲了，後面合約價不漲也難。受惠程度最高是南亞科 (2408-TW)，最近一個月沒有漲到也該表態了。模組廠威剛 (3260-TW)、十銓 (4967-TW)2021 年 EPS 分別上看 8 元及 7 元，本益比偏低，這波壓回已經具備中長線投資價值。

萬寶投顧分析師王榮旭表示，晶圓產能爆滿，驅動 IC 缺口也越來越大，聯詠 (3034-TW) 調漲 IC 價格之後，面板元月下旬報價再漲。友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 第一季單季賺百億，EPS 拚 1 元的機會越來越大。對照目前股價是 13~14 元，實在委屈。

群創每股淨值達到 23 元，本淨比趨近於 0.5，同樣鴻海集團發展電動車的廣宇 (2328-TW) 及鴻準 (2354-TW) 最近大漲，但切入車載面板的群創拉回，是否是一個機會呢。

同集團與面板相關、做 LED 背光的榮創 (3437-TW) 供應 Mini LED 車載面板，最近股價也慢慢走升起來，越來越多新車採用大量面板作為中控系統，這是 LCD 與 LED 的新藍海。最近法人默默買進 Mini LED 晶粒大廠富采 (3714)，後勢也相當值得追蹤。

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