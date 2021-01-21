〈郭台銘談電動車〉不評論鴻海打進Apple Car傳言 看模具競爭力台灣不比韓國差

鴻海 (2317-TW) 創辦人郭台銘今 (21) 日被問到鴻海傳出打進 Apple Car 一事表示，不評論單一客戶，而面對韓國車廠來勢洶洶，郭台銘認為，電池產業國內確實需要再加油，但以模具來看，台灣業者競爭力不比韓國差。

郭台銘表示，現在已經不在鴻海董事長的位置上，「不在其位、不謀其政」，現在重心在發展健康醫療事業，所以也沒有那麼進入狀況，但偶爾還會跟現任董事長劉揚偉交流意見。

而韓國媒體也報導現代、起亞等二家車廠也傳出跟蘋果合作打造 Apple Car 的消息，外界也關注台灣汽車業發展跟韓國的差距。

對此，郭台銘表示，電動車產業關鍵在電池，韓國車廠在電池產業佈局很久，台灣雖然有很好的電池基礎，但產業發展的確需要再加強。

但若從電動車發展的另一關鍵模具來看，郭台銘認為，韓國模具業大多在大型企業管理之下，台灣模具業雖然都是中小型廠商，但也代表彈性、創新能力較強，跟韓國比不會差。

不過，郭台銘強調，台灣業者發展電動車，不能單打獨鬥，所以劉揚偉也提出 MIH 大聯盟、大平台，整合供應鏈資源共同發展。