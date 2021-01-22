〈貴金屬盤後〉美數據優於預期 黃金自近2週漲勢回落

週四 (21 日) 交易，黃金期貨價格在拜登就任美國第 46 任總統後登上的近 2 週高點回落。

美元走貶加上拜登政府將支持政府支出以振興經濟的預期，提供了近期金價支撐力，但 AvaTrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 認為，隨著近期價格漲勢，黃金「到了該回調的時候」。

總體而言，「美國經濟數據優於預期，這也影響了黃金價格。」他說。

美政府週四公布，在截至 1 月 16 日的 7 天內，初次請領失業救濟金人數下降 2.6 萬人，至季調後 90 萬人。與此同時，12 月新屋開工季調候月增 5.8% 至年率 167 萬棟。費城 Fed 商業狀況指數自 12 月的 9.1 跳升至 1 月的 26.5。

2 月交割的黃金期貨價格下跌 60 美分或不到 0.1%，收每盎司 1865.90 美元。

3 月白銀期貨價格上漲 9 美分或 0.3%，最終收每盎司 25.854 美元。

前一日 2 月黃金上漲 1.4% 至交易最活絡契約自 1 月 7 日以來最高收盤價。前一日 3 月白銀上漲 1.8%。

交易者也關注了歐洲央行 (ECB) 最新會議。一如預期，ECB 在上個月採取行動以加強其支持歐元區經濟後，週四會議上未對利率或其資產購買計劃做出任何改變。ECB 也將持續以每月 200 億歐元的速度進行購債計劃。

「從 ECB 會議來看，ECB 很明顯不那麼擔心經濟成長，投資者的整體總結是：一切正在好轉，而這會消除黃金漲勢的一些動力。」Aslam 說。

政治也已成為貴金屬市場的焦點。

ActivTrades 首席分析師 Carlo Alberto De Casa 寫道，拜登總統任期開始就帶來新刺激措施以及黃金新漲勢的期盼。

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