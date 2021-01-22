資安出漏洞？英特爾：收盤前財報資料就已遭洩漏

英特爾 (INTC-US) 周四 (21 日) 提前公布 2020 會計年度第四季財報，英特爾表示，財報資料在收盤前便遭駭客入侵，迫使英特爾需提前公布財報，目前已介入調查。

CNBC 於周四美股收盤前取得英特爾第四季財報部分圖表，金融時報 (Finansial Times) 也引述官方說法證實，英特爾遭到駭客入侵取得財報資料，英特爾於是提前公布財報數據。

由於圖表顯示的財報數據優於市場預期，英特爾股價在收盤前 15 分鐘內上漲 3%，不過，駭客入侵消息傳出後，盤後交易時段回吐漲幅，重挫 4.46%。

英特爾發言人說：「我們正在就未經授權取得財報數據的事件進行調查，並在發現後提前公布第四季財報。」

遠距工作持續驅動 PC、筆電和伺服器需求，英特爾第四季財報和第一季財測雙雙優於市場預期， PC 晶片出貨量更增加 33%，遠勝同期整體 PC 市場的 26% 增幅。

至於外界密切關注的轉單，英特爾新執行長 Pat Gelsinger 表示，7 奈米製程問題是上任後第一個棘手的任務，不過該問題已逐漸緩解，預期 2023 年多項產品將自行生產，但未來將實施生產雙軌制，更仰賴代工廠。