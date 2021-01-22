變身全球新首富後做什麼？馬斯克捐1億美元投資碳捕捉

今年初躍居全球新首富的特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克在推特上宣布，將自掏腰包提供 1 億美元獎金，廣邀各界好手開發「最佳的」碳捕捉技術，以帶動這項問世至今的抗暖化關鍵技術大步邁進。

馬斯克周四 (21 日) 在推特上說：「我將捐出 1 億美元，作為最佳碳捕捉技術的獎金。細節下周見分曉。」

捕捉溫室排放氣體已是對抗氣候變遷的關鍵技術，但這項技術問世至今少有進展，大部分技術都聚焦減碳，而非從空氣中捕捉二氧化碳。

國際能源署 (IEA) 去年底表示，各國想實現淨零碳排放，必須大量採用碳捕捉技術，凸顯其重要性。

美國新任總統拜登矢言加速推動碳捕捉技術，周四任命這方面的專家 Jennifer Wilcox 為美國能源部化石能源部的重要官員。

這位 49 歲的創業家在今年初擠下亞馬遜創辦人貝佐斯、躍居全球首富，根據彭博億萬富豪指數，馬斯克如今坐擁約 2014 億美元的財富，一舉一動引人矚目。當時被問到成為全球首富的感想，馬斯克不以為意地回答「不太習慣」，但不久後開始在社群媒體上徵詢捐獻建議。

對比參與「捐贈誓言」(Giving Pledge) 的巴菲特、比爾 · 蓋茲等人，馬斯克鮮少公開做公益。根據 Quartz 分析，馬斯克至今捐贈逾 2.57 億美元至個人基金會，該基金會在 2016 年到 2018 年共提供 6500 萬美元給 200 個非營利組織。

馬斯克多次表示，累積財富的目標是捐贈，或至少用在他有熱忱的太空探索領域。他曾對德國出版商 Axel Springer 說：「在火星上打造城市需要花很多錢。我想要盡可能做出貢獻。」