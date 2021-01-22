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〈台股盤後〉台積電下殺仍力守萬六 靠電子權值、中小型股挺身而出

鉅亨網記者陳蕙綾 台北
〈台股盤後〉台積電下殺仍連兩日守萬六 靠電子權值股、中小型股挺身而出。(鉅亨網資料照)
〈台股盤後〉台積電下殺仍連兩日守萬六 靠電子權值股、中小型股挺身而出。(鉅亨網資料照)
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台股台積電櫃買

台股今 (22) 日在台積電休息回檔下，下跌 134.74 點、收在 16019.03 點，但台積電下挫 24 元，大盤未跌超過 200 點，主要是靠其餘電子權值股和中小型股接棒守萬六，單周上漲 402.64 點、周線連 12 紅。

英特爾新 CEO 表態 2023 年前，大部分晶片仍將自產為主，英特爾委外代工政策不如預期，台積電首當其衝，ADR 盤後遭狙擊下挫，台積電今天股價同步走跌，終場股價下跌 24 元、收在 649 元，跌幅達 3.56%。

由於台積電每變動 1 元，就影響台股 8.5 元計算，台積電今天走低 24 元，影響加權指數應該達 204 點，但股王大立光、鴻海、聯電、面板雙虎等都接棒逆勢撐盤，奮力讓大盤僅下跌 134 點，連續兩天站穩萬六。

其餘強勢股還有太陽能族群，中美晶勁揚 7%，合晶、聯合再生都漲逾半根停板，國碩、茂迪也發光發熱；雖然台積電熄火，當相關資本支出概念股依舊火熱，環球晶、雍智都亮燈漲停作收，致茂也飆超過 9%，力旺也漲逾 7%。

IC 設計更是大舉噴出，愛普、晶心科、智原、致新都收漲停，驊訊也強攻 9%，金麗科大漲 8%，祥碩、M31、富鼎都很搶眼；IC 封裝測試也獲買盤追捧，京元電子、訊芯 - KY、力成、華泰都逆勢走高。

整體來說，台積電今天雖然出現漲多修正，但其他電子權值股挺身而出，且中小型股也活蹦亂跳，櫃買指數已連續兩天收紅，並且收復所有短期均線，而半導體族群今天多數也都上漲，顯示資金健康輪動，台股依舊守在萬六和所有均線上，趨勢還是正向，多頭格局不變。

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