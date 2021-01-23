〈貴金屬盤後〉美元轉強 黃金下滑 但本週創12月中旬以來最大單週漲幅

週五 (22 日) 交易，黃金期貨價格收低，係因美元本週走跌後轉強，但黃金本週仍創去年 12 月中旬以來最大單週漲幅。

FXTM 高階分析師 Lukman Otunuga 表示，「對中國實施新防疫限制的擔憂已讓避險情緒升高，讓一些投資者犧牲黃金來擁抱美元的安全性。」

「黃金價格近期內可能會下跌，但拜登政府將推出更多刺激措施的預期，以及通膨預期，這些可望縮限下行損失。」

「目前，黃金需要一個新的方向催化劑，才能真正突破這很黏的 1850 美元關卡。這可能會在新的一週出現，因為投資者準備迎接一系列關鍵大事和大型經濟體的經濟數據。」Otunuga 說。

2 月交割的黃金期貨價格下跌 9.70 美元或 0.5%，收每盎司 1856.20 美元，盤中低點曾達 1836.30 美元。

3 月白銀期貨價格下跌 30 美分或近 1.2%，最終收每盎司 25.556 美元。

FactSet 數據顯示，基於最活躍的合約，黃金本週上漲 1.4%，為 3 週來首次，也是去年 12 月 18 日以後最大單週漲幅。

週五黃金收盤時，美元上升 0.1%，本週 ICE 美元指數上升約 0.6%，本月迄今漲幅收斂至 0.3%。美元上漲不利美元計價的大宗商品。

黃金策略基金共同資產管理人 Jason Teed 表示，黃金本週上升，同時新總統入主美政府，「讓進一步財政刺激措施更有可能在近期內出台。」

拜登總統已經提出一項 1.9 兆美元的支出計畫以對抗疫情帶來的經濟損失，但目前還不清楚該提案是否能通過國會。

此外，Teed 認為，利率預計可維持在低檔以支撐經濟到疫情結束。

「儘管過去幾週美國出現了一些政治動盪和不確定性，但週三的總統就職大典大大緩解了擔憂情緒，並證實了黃金依舊存在阻力。」

近期內，新政府底下的財政刺激措施和 Fed 態度將成為交易者的主要關注焦點，以及對新冠病毒的強勁回應，這將為經濟帶來福音，但這不利於避險資產和價值儲存資產。」Teed 說。

週五公布經濟數據很樂觀，可能淡化了黃金一些避險需求。 IHS Markit 服務業和製造業 PMI 指數本月均有所改善。 IHS Markit 服務業 PMI 一月份自前月的 54.8 上升至 57.5，為 2 個月高點。服務業是美國最大經濟產業，包含銀行、醫院和零售商等。IHS Markit 製造業 PMI 一月份自前月的 57.1 上升至 59.1。

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